Πάτρα: Ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή έπιασε φωτιά στην Περιμετρική

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ιδιωτικό ασθενοφόρο έπιασε φωτιά εν κινήσει το πρωί της Τετάρτης (10/6) στην Πάτρα, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το ασθενοφόρο, που μετέφερε ασθενή από την Ζάκυνθο στην Αθήνα, κινείτο στην περιμετρική με κατεύθυνση προς Ρίο στο ύψος της Εγλυκάδας, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ευτυχώς, ο ασθενής μεταφέρθηκε γρήγορα εκτός οχήματος και κανείς δεν κινδύνευσε, ενώ οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο έσβησαν την φωτιά. Ωστόσο για ώρα έκλεισε ο δρόμος με αποτέλεσμα να σχηματιστούν τεράστιες ουρές οχημάτων.