Πάτρα: Ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή έπιασε φωτιά στην Περιμετρική

Ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή από τη Ζάκυνθο στην Αθήνα τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην περιμετρική της Πάτρας, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια εκτός οχήματος, ενώ η φωτιά έσβησε, αλλά ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για ώρα δημιουργώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιδιωτικό ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή έπιασε φωτιά εν κινήσει το πρωί της Τετάρτης (10/6) στην περιμετρική της Πάτρας.
  • Ευτυχώς, ο ασθενής μεταφέρθηκε γρήγορα εκτός οχήματος και κανείς δεν κινδύνευσε, ενώ οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά.
  • Ωστόσο, για ώρα έκλεισε ο δρόμος με αποτέλεσμα να σχηματιστούν τεράστιες ουρές οχημάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ιδιωτικό ασθενοφόρο έπιασε φωτιά εν κινήσει το πρωί της Τετάρτης (10/6) στην Πάτρα, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το ασθενοφόρο, που μετέφερε ασθενή από την Ζάκυνθο στην Αθήνα, κινείτο στην περιμετρική με κατεύθυνση προς Ρίο στο ύψος της Εγλυκάδας, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ευτυχώς, ο ασθενής μεταφέρθηκε γρήγορα εκτός οχήματος και κανείς δεν κινδύνευσε, ενώ οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο έσβησαν την φωτιά. Ωστόσο για ώρα έκλεισε ο δρόμος με αποτέλεσμα να σχηματιστούν τεράστιες ουρές οχημάτων.

 

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