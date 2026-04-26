Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία τιμά την επέτειο των 40 ετών από την πυρηνική καταστροφή

Enikos Newsroom

Διεθνή Νέα

chernobil
Φωτογραφία: Reuters

Ήταν 26 Απριλίου του 1986 όταν συνέβη η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ. Σήμερα συμπληρώνονται 40 χρόνια και η Ουκρανία τιμά την επέτειο και εκδηλώσεις μνήμης αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον χώρο όπου βρίσκεται αυτός ο πρώην πυρηνικός σταθμός της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης στη βόρεια Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρευρεθεί σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό. Λόγω της συνεχιζόμενης από το 2022 εισβολής της Ρωσίας και της εγγύτητας του Τσερνόμπιλ στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Μόσχας, έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στο Κίεβο και άλλες πόλεις σχεδιάζονται προς τιμήν των θυμάτων της καταστροφής, που σημειώθηκε το 1986, εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν τήρηση λεπτών σιγής, εκθέσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών και καταθέσεις στεφάνων.

Τελετές μνήμης αναμένεται να πραγματοποιηθούν και στη Λευκορωσία, τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες απ’ όλη τη Σοβιετική Ένωση είχαν αναπτυχθεί την εποχή εκείνη στο Τσερνόμπιλ σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη ραδιενεργό μόλυνση.

Στις 26 Απριλίου 1986, μια δοκιμή στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην τότε Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας βγήκε εκτός ελέγχου. Ο αντιδραστήρας αριθμός τέσσερα υπέστη καταστροφική βλάβη, απελευθερώνοντας ραδιενεργό υλικό στην ατμόσφαιρα.

Ραδιενεργά νέφη εξαπλώθηκαν σε τμήματα της βόρειας και της δυτικής Ευρώπης. Περισσότερο επλήγησαν η Λευκορωσία και η δυτική Ρωσία. Ο κατεστραμμένος αντιδραστήρας απελευθέρωνε επί μήνες ραδιενέργεια.

Ειδικοί υπολογίζουν σε δεκάδες χιλιάδες τους θανάτους που σχετίζονται με την καταστροφή. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη ζώνη αποκλεισμού 30 χιλιομέτρων που δημιουργήθηκε γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, που βρίσκεται πλέον εκτός λειτουργίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε μπορεί να είναι η «καμπούρα» σύμπτωμα πάθησης – Τι είναι το «buffalo hump»

«Κοίταζα το σώμα μου από ψηλά» – Συγκλονίζει η Jane Seymour με την επιθανάτια εμπειρία που άλλαξε το πώς βλέπει τη γήρανση

Ενοίκια 2026: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις 1+2 ενισχύσεις – Όσα πρέπει να ξέρετε για τα ποσά και τις πληρωμές

Κεφαλογιάννη: Καμία ανησυχία για τον τουρισμό – Ευρωπαϊκή πρόκληση η αύξηση του κόστους καυσίμων

«Τερματισμός, Επανεκκίνηση» – Η Microsoft τροποποιεί τα Windows για να μειώσει την απογοήτευση των χρηστών υπολογιστών

Οι επιστήμονες γνωρίζουν επιτέλους πόσο παλιοί είναι οι «Δώδεκα Απόστολοι» – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
περισσότερα
08:39 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Κόουλ Τόμας Άλεν: Ποιος είναι ο 31χρονος δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που συνελήφθη

Ο άνδρας που είναι ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λε...
08:16 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είπε στους κορυφαίο...
07:48 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: 31χρονος δάσκαλος ο δράστης της επίθεσης – «Είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα» δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Ουάσινγκτον, λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατ...
06:45 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Πρόεδρος του Μεξικού για πυροβολισμούς σε εκδήλωση του Τραμπ: «Η βία δεν πρέπει ποτέ να είναι η λύση»

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ σχολίασε πως «η βία δεν πρέπει να είναι ποτέ η λύση...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς