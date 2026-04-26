Κόουλ Τόμας Άλεν: Ποιος είναι ο 31χρονος δράστης της επίθεσης στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που συνελήφθη

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Δράστης τραμπ πυροβολισμοι

Ο άνδρας που είναι ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Συνδέσμου Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ εργαζόταν ως δάσκαλος και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, ο οποίος ζει στο προάστιο Τόρανς του Λος Άντζελες, έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως ο ένοπλος άνδρας στο δείπνο όπου είχαν συγκεντρωθεί ο Πρόεδρος Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ένα προφίλ στο LinkedIn που ταίριαζε με το όνομά του και τη φωτογραφία του τον περιέγραφε ως καθηγητή μερικής απασχόλησης στην C2 Education, μια εταιρεία προετοιμασίας εξετάσεων και ιδιαίτερων μαθημάτων. Η C2 ονόμασε τον Άλεν «καθηγητή του μήνα» της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άλεν αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια το 2017 με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην επιστήμη υπολογιστών από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Ντομίνγκεζ Χιλς πέρυσι.

Ο Άλεν δώρισε 25 δολάρια στην προεδρική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις.

Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν κοντά στον εσωτερικό χώρο ελέγχου ασφαλείας της εκδήλωσης λίγο μετά τις 8:30 μ.μ. — την ώρα που σερβιριζόταν σαλάτα. Η Μυστική Υπηρεσία έσπευσε να βγάλει τον Τραμπ από την αίθουσα, καθώς μέλη του υπουργικού συμβουλίου του κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια προτού εκκενωθούν και αυτά.

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ

Δραματικό βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τραμπ δείχνει τον Άλεν να ανοίγει πυρ και να ορμάει προς την αίθουσα χορού. Ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε, με τη σφαίρα να χτυπά το αλεξίσφαιρό του γιλέκο.

«Ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια καθώς έτρεχε σε εκείνο το σημείο ελέγχου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ.

«Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι είναι ένας μοναχικός δράστης, ένας μοναχικός ένοπλος», είπε ο Κάρολ. «Δεν φαίνεται να υπάρχει κανενός είδους κίνδυνος για το κοινό».

Η εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζανίν Πίρο, δήλωσε στο Associated Press ότι ο Άλεν κατηγορείται για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με χρήση πυροβόλου όπλου και επίθεση σε αστυνομικό με επικίνδυνο όπλο, αλλά σύντομα ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες κατηγορίες.

