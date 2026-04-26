Βίντεο: Η στιγμή της εφόδου του 31χρονου δράστη στη δεξίωση του Λευκού Οίκου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε πλάνα από την αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας όταν ο δράστης της ένοπλης επίθεσης εισέβαλε στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

Το βίντεο δείχνει πράκτορες που στέκονται φρουροί στον χώρο να ανταποκρίνονται γρήγορα σε μια κατάσταση που εκτυλίσσεται μακριά από το οπτικό πεδίο της κάμερας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο πρόεδρος δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες ενός ατόμου που κρατείται ξαπλωμένο στο έδαφος.

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, με τον Πρόεδρο Τραμπ να τον αποκαλεί πιθανό «μοναχικό λύκο» που «φαινόταν αρκετά κακός».

Ο 31χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από ομοσπονδιακές πηγές των αρχών επιβολής του νόμου, συνελήφθη αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και να όρμησε προς την αίθουσα χορού όπου είχαν συγκεντρωθεί ο Τραμπ και περίπου 2.500 καλεσμένοι.

Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν κοντά στον εσωτερικό χώρο ελέγχου ασφαλείας της εκδήλωσης λίγο μετά τις 8:30 μ.μ. — την ώρα που σερβιριζόταν σαλάτα. Η Μυστική Υπηρεσία έσπευσε να βγάλει τον Τραμπ από την αίθουσα, καθώς μέλη του υπουργικού συμβουλίου του κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια προτού εκκενωθούν και αυτά.

