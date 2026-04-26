Megan Thee Stallion: Χώρισε με τον Klay Thompson και τον κατηγορεί για απιστία

Ευανθία Τασσοπούλου

Lifestyle

megan-thee-stallion

Η Megan Thee Stallion χρειάζεται ένα «πραγματικό διάλειμμα» αφότου χώρισε με τον Klay Thompson έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο σχέσης που όμως έληξε λόγω απιστίας.

«Πήρα την απόφαση να τερματίσω τη σχέση μου με τον Κλέι. Η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση και ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτα για μένα σε μια σχέση και όταν αυτές οι αξίες διακυβεύονται, δεν υπάρχει πραγματικός δρόμος προς τα εμπρός», δήλωσε η Μέγκαν στο Page Six.

«Αφιερώνω αυτόν τον χρόνο για να βάλω προτεραιότητες στον εαυτό μου και να προχωρήσω με ηρεμία και σαφήνεια» ανέφερε.

Η ανάρτηση που σόκαρε: «Τώρα δεν ξέρεις αν μπορείς να είσαι “μονογαμικός”;»

Η ράπερ του «Mamushi» ανακοίνωσε την είδηση ​​του χωρισμού, αφού κατηγόρησε τον Klay Thompson για απιστία με μια καυστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

«Απιστία, με έκανες να είμαι με όλη την οικογένειά σου σαν γυναίκα σου… άρχισες να διστάζεις. Σε στήριξα σε όλες τις ΑΠΑΙΣΙΕΣ εναλλαγές της διάθεσής σου και τον τρόπο που μου συμπεριφερόσουν κατά τη διάρκεια της σεζόν σου στο μπάσκετ και τώρα δεν ξέρεις αν μπορείς να είσαι «μονογαμικός»;;;; Χρειάζομαι ένα αληθινό διάλειμμα μετά από αυτό», έγραψε.

Το ζευγάρι φαινόταν να είναι καλά πριν από λίγους μήνες. Τον Φεβρουάριο, η δημιουργός της επιτυχίας «Hot Girl Summer» αποκάλυψε ότι ο σταρ του μπάσκετ ξόδεψε ένα σωρό χρήματα σε πολυτελή δώρα — τα οποία περιλάμβαναν μια τροπική απόδραση και μια Bentley αξίας 200.000 δολαρίων — για τα 31α γενέθλιά της.

Σε ένα καρουζέλ φωτογραφιών που μοιράστηκε μέσω Instagram, η Μέγκαν έδειξε μερικές από τις αναμνήσεις τους από τις διακοπές τους στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

«Αχ φίλε, δεν ήμουν έτοιμη να τελειώσει αυτό το ταξίδι γενεθλίων. Σίγουρα πέρασε μια στιγμή, ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΩΡΟ ΜΟΥ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram. Η ανάρτηση έκτοτε αφαιρέθηκε από τον λογαριασμό της στο Instagram.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klay Thompson (@klaythompson)


Τον Οκτώβριο, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι είχε κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του αγοράζοντας ένα σπίτι μαζί.

Η Μέγκαν συνδέθηκε για πρώτη φορά με τον σταρ των Ντάλας Μάβερικς τον Ιούλιο, αφού οι ενθουσιασμένοι θαυμαστές της παρατήρησαν ότι εμφάνιζε διακριτικά την Τόμσον στο φόντο μιας από τις σέξι φωτογραφίες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

