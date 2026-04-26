Είχε κρυφή οικογένεια σε άλλη χώρα – «Την έκρυβε ανοίγοντας ψεύτικους τραπεζικούς λογαριασμούς»

Ως δικηγόρος, η TikToker Salma (@salmayourlawyerbigsis) τα έχει δει όλα — και αυτή τη φορά αποκαλύπτει μια υπόθεση που θυμίζει σενάριο ταινίας. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει, ένας άνδρας φέρεται να είχε κατασκευάσει ψεύτικες τραπεζικές καταστάσεις, να είχε πει ψέματα στη σύζυγό του για τον πραγματικό του μισθό και να διατηρούσε μυστικά μια δεύτερη οικογένεια σε άλλη χώρα!

Για το πλαίσιο, οι γονείς του είχαν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη χώρα καταγωγής τους πριν εκείνος γεννηθεί, απέκτησαν την αμερικανική υπηκοότητα μέσω της διαδικασίας πολιτογράφησης, ενώ ο ίδιος είχε δικαίωμα υπηκοότητας εκ γενετής.

Τελικά, οι γονείς του επέστρεψαν με την οικογένεια στη χώρα καταγωγής τους, όμως τον έστειλαν να σπουδάσει στις ΗΠΑ.

“Μηχανεύτηκε ολόκληρο σενάριο”

Έτσι, κάθε καλοκαίρι επέστρεφε σπίτι από το πανεπιστήμιο. Ένα από αυτά τα καλοκαίρια, ενώ βρισκόταν πίσω στη χώρα του, παντρεύτηκε μια γυναίκα και απέκτησαν μαζί έναν γιο.

Μετά την αποφοίτησή του, του έγινε μια πολύ καλή επαγγελματική πρόταση στις ΗΠΑ και αποφάσισε να μείνει εκεί. Τότε είπε στη σύζυγό του ότι θα ξεκινούσε τις διαδικασίες για να τη φέρει μαζί του, ώστε να αποκτήσει αμερικανική υπηκοότητα.

Όμως, τα χαρτιά ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν.

Μέσα στους πρώτους μήνες της μεταπτυχιακής του ζωής, γνώρισε μια γυναίκα στην εκκλησία.

Την παντρεύτηκε — χωρίς να πει τίποτα στη σύζυγό του που έμενε πίσω στη χώρα του.

Παράλληλα, έλεγε ψέματα στην Αμερικανίδα σύζυγό του για το πόσα χρήματα έβγαζε, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να στέλνει χρήματα στην οικογένειά του στη χώρα καταγωγής του.

“Η γυναίκα του έζησε σε ένα ψέμα”

Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, και εκείνη έγινε νοικοκυρά με πρόσβαση στην πιστωτική του κάρτα.

Πίστευε ότι υπήρχε πλήρης οικονομική διαφάνεια ανάμεσά τους, καθώς μιλούσαν συνεχώς για προϋπολογισμό, μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους και έλεγχαν μαζί τα μηνιαία τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στην πραγματικότητα όμως, εκείνος είχε αλλοιώσει τα τραπεζικά έγγραφα.

Επειδή ταξίδευε συχνά για δουλειά, χρησιμοποιούσε αυτά τα ταξίδια ως κάλυψη για να επισκέπτεται τη δεύτερη σύζυγο και το παιδί του στη χώρα καταγωγής του.

Με τον καιρό, τα «επαγγελματικά ταξίδια» του έγιναν όλο και πιο συχνά.

Μια μέρα, η Αμερικανίδα σύζυγός του τον κάλεσε μέσω βιντεοκλήσης και συνειδητοποίησε ότι το περιβάλλον πίσω του δεν ταίριαζε με αυτό που της είχε πει.

Τον αντιμετώπισε ευθέως, όμως εκείνος αρνήθηκε τα πάντα και προσποιήθηκε ότι πληγώθηκε, κατηγορώντας την πως δεν τον εμπιστεύεται.

Κατά την περίοδο της φορολογικής δήλωσης, εκείνη παρέλαβε την αλληλογραφία και αποφάσισε να ανοίξει το W-2 του.

Εκεί έκανε την ανατριχιαστική ανακάλυψη: Ο μισθός του ήταν διπλάσιος από αυτόν που της είχε πει. Όταν εκείνος επέστρεψε στο σπίτι, εκείνη άρχισε να τον πιέζει με ερωτήσεις για τα πάντα.

Καμία από τις απαντήσεις του δεν έβγαζε νόημα, κι έτσι τελικά ζήτησε διαζύγιο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αναγκάστηκε να προσκομίσει τα πραγματικά τραπεζικά του στοιχεία, και τότε αποκαλύφθηκε ότι έστελνε χρήματα πίσω στη χώρα του.

Εκείνος ισχυρίστηκε ότι είχε άρρωστους γονείς και προσπαθούσε να τους στηρίξει οικονομικά, όμως οι κινήσεις του δεν ταίριαζαν: Υπήρχαν αγορές από καταστήματα παιδικών ειδών, κάτι που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο ύποπτη.

Ήταν ξεκάθαρο ότι έλεγε ψέματα. Τελικά, η αλήθεια αποκαλύφθηκε: είχε έναν μεγαλύτερο γιο. «Βασικά, είναι απλώς μια ακόμη ιστορία-προειδοποίηση, γιατί πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι λένε “δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταλάβεις ότι ο σύντροφός σου έχει σύζυγο σε άλλη χώρα”, αλλά αυτό απλώς δεν ισχύει — συμβαίνει πολύ πιο συχνά απ’ όσο νομίζετε», δήλωσε η Salma.