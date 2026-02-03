Ο πατέρας του ανακάλυψε πως δεν είναι το βιολογικό του παιδί – «Ελπίζαμε να ήταν ψέμα»

  • Ένας 19χρονος ανακάλυψε πριν από 2,5 χρόνια ότι ο μπαμπάς του δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας, μαθαίνοντας ταυτόχρονα ότι η μητέρα του είχε παράλληλη σχέση καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου τους.
  • Τεστ DNA επιβεβαίωσε την αλήθεια, με τη σχέση της μητέρας να αποκαλύπτεται μετά τον θάνατο του εραστή της, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  • Ο νεαρός έχει αποστασιοποιηθεί από το δράμα, θεωρώντας την προδοσία της μητέρας του «πολύ πιο αποτρόπαιη» από τη στάση του πατέρα του, στον οποίο παραμένει αφοσιωμένος.
Ο πατέρας του ανακάλυψε πως δεν είναι το βιολογικό του παιδί - "χάρηκε πολύ όταν πέθανε ο εραστής της μητέρας μου". Φωτογραφία: Freepik
Αν ανακαλύπτατε ότι η μαμά σας ζούσε διπλή ζωή, απατούσε τον μπαμπά σας και υποκρινόταν ότι ήσασταν το παιδί του, πώς θα νιώθατε όταν τελικά η αλήθεια ερχόταν στο φως.

Αυτός ο 19χρονος ανακάλυψε πριν από 2,5 χρόνια ότι ο μπαμπάς του δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας.

Την ίδια στιγμή, έμαθε ότι η μαμά του είχε παράλληλη σχέση για όλη τη διάρκεια του γάμου τους. Δηλαδή μαμά του συνέχιζε να κοιμάται με αυτόν τον άνδρα ακόμα και μέχρι τον θάνατο του μπαμπά του.

“Ελπίζαμε να ήταν ψέμα”

Έκανε τελικά τεστ DNA, και εκείνος και ο μπαμπάς του ήλπιζαν απεγνωσμένα ότι η μαμά του είχε πει ψέματα για το θέμα της πατρότητας, αλλά δυστυχώς, η μαμά του έλεγε την αλήθεια.

«Μάθαμε για τη σχέση μόνο επειδή ο τύπος πέθανε. Η μαμά μου ήταν συντετριμμένη και δεν μπορούσε πια να το κρύψει μόλις έφυγε αυτός», εξήγησε.

«Ο τύπος ήταν παντρεμένος και είχε παιδιά, οπότε ήταν ακόμα πιο χάλια γιατί η γυναίκα του το έμαθε αμέσως μετά τον θάνατό του, το ίδιο και τα παιδιά του».

«Ο μπαμπάς μου καυχιόταν μπροστά στη μαμά μου όταν δεν ήμουν μπροστά. Γιόρταζε το γεγονός ότι ο εραστής της πέθανε και η μαμά μου πενθούσε. Το έμαθα μόνο επειδή η οικογένεια της μαμάς μου ήταν έξαλλη και περίμεναν να νιώσω κι εγώ την ίδια οργή για την κατάσταση.»

Ωστόσο, δεν συμφωνεί μαζί τους. Θέλει να μείνει μακριά από το δράμα που δημιούργησε η μαμά του, και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει καμία διάθεση να γνωρίσει τα αδέλφια του από τον πατέρα του, που πραγματικά θέλουν να έχει σχέσεις μαζί του.

Τους έχει μπλοκάρει όλους για να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του και δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη. Τώρα, μιλάει ελάχιστα και με τη μαμά του, γιατί είναι θυμωμένος μαζί της.

“Όσα έκανε εκείνη είναι πολύ χειρότερα”

Πιστεύει ότι η προδοσία της μαμάς του είναι πολύ πιο αποτρόπαιη από όσα της είπε ο μπαμπάς του για τον θάνατο του εραστή της. Για εκείνον, η μαμά του είναι ο κακός της ιστορίας, όχι ο μπαμπάς του.

Ενώ όλα αυτά συνέβαιναν, οι σχέσεις με την οικογένεια της μαμάς του χειροτέρεψαν, καθώς έχουν πολύ μίσος για τον τρόπο που ο μπαμπάς του χειρίστηκε τον θάνατο του εραστή της μαμάς του.

Ενημέρωσε την πλευρά της μητέρας του ότι ποτέ δεν θα ήθελε να γνωρίσει τον βιολογικό του πατέρα αν ζούσε. Για εκείνον, ο μπαμπάς του είναι ο άντρας που τον μεγάλωσε και η μαμά του είναι μια φρικτή άπιστη που τους εξαπάτησε και τους δύο για κοντά είκοσι χρόνια.

«Μου είπαν ότι ήταν εντάξει να μάθω για τη βιολογική πλευρά και ότι ο μπαμπάς μου δεν έπρεπε ποτέ να πει τίποτα. Τους είπα ότι δεν πρόκειται να κλάψω γι’ αυτό και ότι δεν πρόκειται να δουν την αντίδραση που θέλουν από μένα», συνέχισε.

«Μου είπαν ότι ακούγεται πολύ ψυχρό το ότι ποτέ δεν θα γνωρίσω τον άντρα που με έφερε στον κόσμο και ο μπαμπάς μου το χάρηκε αυτό. Αυτό με ενοχλεί, και με ενοχλεί που ούτε αυτοί δεν το αφήνουν να περάσει».

Ο μπαμπάς του δεν άφησε το όλο θέμα με το DNA να χαλάσει τη σχέση τους. Τον αγαπάει, ό,τι κι αν συμβαίνει, και είναι ο λόγος που έχει ζήσει μια υπέροχη ζωή μέχρι τώρα. Ο μπαμπάς του έχει πλέον χωρίσει από τη μαμά του και δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί της.

Αναρωτιέται αν είναι λάθος από μέρους του που δεν τον ενοχλεί το ότι ο μπαμπάς του είναι χαρούμενος που ο εραστής της μαμάς του δεν ζει πια. Η αφοσίωση του μπαμπά του προς εκείνον είναι ένα απίστευτο παράδειγμα αγάπης άνευ όρων. Ίσως πράγματι το φταίξιμο να ήταν της μητέρας, η οποία τους εξαπάτησε όλους.

