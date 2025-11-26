Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»

Σε μια ανάρτηση στο subreddit με τίτλο “Μήπως έχω άδικο;”, η αφηγήτρια εξήγησε ότι είναι με τον σύντροφό της, 33 ετών, για σχεδόν τρία χρόνια, και ότι εκείνος έχει μια 4χρονη κόρη με την πρώην του.

Τελικά, το ζευγάρι ανακάλυψε ότι η μικρή δεν είναι βιολογικό παιδί του, κάτι που έκανε τη γυναίκα να συνειδητοποιήσει ότι δεν θέλει να μεγαλώσει το κοριτσάκι για χάρη της πρώην του συντρόφου της.

Τώρα η κοπέλα ρωτά αν έχει άδικο που δεν θέλει να βοηθήσει στην ανατροφή του παιδιού. Σε μια ανάρτηση στο subreddit με τίτλο “Μήπως έχω άδικο;”, η ίδια εξήγησε ότι είναι με τον 33χρονο σύντροφό της σχεδόν τρία χρόνια.

Ο σύντροφός της έχει μια 4χρονη κόρη με την πρώην του, την οποία εκείνη αποκαλεί “Ashley”.

“Η πρώην του τον κακοποιούσε”

«Η Ashley κι εγώ δεν τα πήγαμε ποτέ καλά. Ήταν εξαιρετικά κακοποιητική απέναντι στον σύντροφό μου στη σχέση τους. Μου έχει πει πράγματα και η οικογένειά του μού έχει επιβεβαιώσει όσα είδαν με τα ίδια τους τα μάτια», εξήγησε η 30χρονη γυναίκα.

«Ήταν λεκτικά, σωματικά και οικονομικά κακοποιητική. Ο σύντροφός μου κάνει θεραπεία για να το ξεπεράσει και έχει κάνει τεράστια πρόοδο από τότε που αρχίσαμε να βγαίνουμε», συνέχισε.

«Είναι εξαιρετικά χειριστική και συνεχίζει να εκμεταλλεύεται τον σύντροφό μου σε όλη τη διάρκεια της σχέσης μας. Όποτε εγώ ή η οικογένειά του το επισημαίνουμε, εκείνος λέει απλώς ότι “κάνει τον μεγαλύτερο άνθρωπο” για χάρη του παιδιού του».

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι εκείνη και ο σύντροφός της έβγαιναν σχεδόν έναν χρόνο προτού μπορέσει να γίνει μέρος της ζωής της κόρης του.

«Με λατρεύει», λέει, αναφερόμενη στη μικρή κόρη του συντρόφου της.

«Με τα χρόνια, η Ashley έχει δοκιμάσει τα πάντα μαζί μου, και πλέον δεν κάνω ούτε παραλαβές ούτε παραδόσεις του παιδιού, ούτε και το προσέχω τις δικαστικά ορισμένες μέρες της. Πράγμα που, να σημειωθεί, δεν συμβαίνει συχνά, αφού παίρνει την κόρη της μόνο όταν τη βολεύει – και σπάνια για διανυκτέρευση».

Πρόσθεσε ακόμη: «Ο σύντροφός μου καταλαβαίνει πώς νιώθω και με στηρίζει».

“Έπαθα σοκ”

Η γυναίκα συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι ο σύντροφός της έπρεπε να κάνει τεστ πατρότητας για να μπορέσει η κόρη του να γραφτεί σε ένα πρόγραμμα — και το αποτέλεσμα έδειξε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας.

«Έπαθα σοκ, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ· όμως καταλαβαίνω ότι η γενετική είναι λαχείο», έγραψε.

«Του έδωσα χρόνο και χώρο για να δεχτεί και να πενθήσει αυτή την αλήθεια».

«Τελικά του είπα ότι πρέπει να μιλήσει με δικηγόρο και να ενημερώσει τον βιολογικό πατέρα — αν ξέρει ποιος είναι».

«Με αποκάλεσε “άκαρδη” και είπε ότι μπορεί να του την πάρουν», συνέχισε.

«Του είπα ότι δεν είχα σκοπό να τον πληγώσω, αλλά αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για όλους».

«Του τόνισα ότι δεν είναι δική μας απόφαση· τελικά είναι στα χέρια της πρώην του και πρέπει να προετοιμαστεί γι’ αυτό».

Η γυναίκα εξήγησε ότι έχει περάσει μία εβδομάδα από τότε που είχαν αυτή τη συζήτηση με τον σύντροφό της, και μέσα σε αυτό το διάστημα κατέληξε σε ένα οδυνηρό συμπέρασμα: δεν θέλει να μεγαλώσει την κόρη της πρώην του.

«Τα αισθήματα αγανάκτησης που έχω προέρχονται από το ότι η Ashley δεν αντιμετωπίζει ποτέ τις συνέπειες των πράξεών της, καθώς και από το μίσος μου για τον τρόπο που κακομεταχειρίστηκε τον σύντροφό μου», έγραψε.

«Ο σύντροφός μου είναι ένας απίστευτος πατέρας και η κόρη του είναι ο κόσμος του. Είναι ο πιο γλυκός, ο πιο υπέροχος άνθρωπος και ξέρω ότι θα συνεχίσει να μεγαλώνει το παιδί κάποιου άλλου για χάρη της μικρής — αλλά εγώ δεν μπορώ να το βλέπω αυτό από τόσο κοντά».

«Του είπα την απόφασή μου και μένω με την αδελφή μου», πρόσθεσε η γυναίκα.

«Δεν μπορώ να ξεπεράσω την καταστροφή και τον πόνο που έχει προκαλέσει αυτή η γυναίκα. Ξέρω ότι δεν είναι δίκαιο ούτε για τον σύντροφό μου ούτε για την κόρη του, αλλά ξέρω τι μπορώ και τι δεν μπορώ να αντέξω. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, όμως νιώθω ότι είναι απαραίτητη για την ψυχική μου υγεία».

Πολλοί σχολιαστές έγραψαν κάτω από την ανάρτηση, μοιράζοντας τις σκέψεις τους για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γυναίκα. Ένας χρήστης παρατήρησε ότι ο σύντροφός της δεν κάνει τίποτα «για την Ashley» ειδικά, αλλά όλα όσα κάνει τα κάνει για το παιδί που αγαπά.

«Δεν το κάνει για την Ashley, το κάνει για το παιδί που αγαπά», έγραψε. «Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά ο αδελφός μου βρέθηκε σε κάτι παρόμοιο. Είχε τρία παιδιά και όλοι πιστεύουν ότι το μεσαίο δεν είναι δικό του. Αρνήθηκε να κάνει τεστ DNA επειδή “είναι γιος μου, ό,τι κι αν γίνει” και δεν ήθελε να τον χάσει στο διαζύγιο».

Συνέχισε λέγοντας: «Πρέπει να καταλάβεις ότι το κάνει για το παιδί και για τον ίδιο — όχι για την πρώην του».