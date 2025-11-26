Θεσσαλονίκη: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα σε πολυκατοικία – ΒΙΝΤΕΟ

Θεσσαλονίκη: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα σε πολυκατοικία – ΒΙΝΤΕΟ

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/11) μια πολυκατοικία στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστος ή άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Σμύρνης. Τα γκαζάκια εξερράγησαν γύρω στις 03:30 με συνέπεια να προκληθεί φωτιά στο σημείο.

Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός ενώ στην είσοδο της πολυκατοικίας προκλήθηκαν φθορές αφού έσπασε τζαμαρία, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε πόρτες.

 

