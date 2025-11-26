Ενοίκια: Πόσο έχουν αυξηθεί τα δηλωθέντα μισθώματα – Από πότε είναι υποχρεωτική η καταβολή μέσω τραπεζών

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

ενοίκια

Αυξάνονται τα δηλωθέντα εισοδήματα που δηλώνουν ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του enikonomia.gr.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Την ίδια στιγμή σημαντικές αλλαγές έρχονται από 1η Ιανουαρίου 2026 στην πληρωμή των ενοικίων, τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από την εξαγγελία του μέτρου για την επιστροφή ενός ενοικίου έχουν αυξηθεί τα δηλωθέντα μισθώματα από τα 250 ευρώ κατά μέσο όρο στα περίπου 400 ευρώ κατά μέσο όρο, γεγονός που καταδεικνύει ότι ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές αρχίζουν να δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα προκειμένου να πάρουν μεγαλύτερη επιστροφή ενοικίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι ενοικιαστές δεν πληρώνουν μέσω τραπεζών θα χάνουν την επιδότηση, ακόμη και αν πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η επιδότηση θα καταβληθεί, μέχρι Παρασκευή 28 Νοεμβρίου με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος για τα εισοδήματα του 2024.

Επίσης, όσοι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν μισθώματα με μετρητά χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα. Για παράδειγμα  φορολογούμενος με 12.000 ευρώ ενοίκια το χρόνο θα φορολογηθεί για όλο το ποσό, όχι για 11.400 ευρώ.

Αλλά και για τις επιχειρήσεις από το 2026, επαγγελματικά ενοίκια που καταβάλλονται με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ως δαπάνη.

Πως θα δοθεί η επιστροφή ενοικίου

Την Παρασκευή το απόγευμα θα πιστωθεί η επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι ενοικιαστές που δηλώνουν τη μίσθωση στην εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

  • Για άγαμους το όριο είναι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.
  • Για ζευγάρια, το όριο φτάνει τα 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τις 31.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
  • Παράλληλα, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Αυτόματη πίστωση

Η διαδικασία θα είναι αυτόματη, καθώς η διασταύρωση των στοιχείων έχει γίνει μέσω των φορολογικών δηλώσεων.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Όσοι εντοπιστούν να έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία, θα πρέπει:

  • Να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης, εντόκως με το ετήσιο επιτόκιο 8,76%
  • Να μείνουν εκτός επιδότησης για τρία χρόνια.

 

