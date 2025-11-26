Καιρός: Η κακοκαιρία «Adel» φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σε κλοιό έντονης κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, καθώς το καιρικό σύστημα «Adel» φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας. Ήδη από την Τρίτη (25 Νοεμβρίου) έντονα φαινόμενα πλήττουν τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών.

Σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, τα φαινόμενα επεκτείνονται και εντείνονται σε πολλές περιοχές. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές στα νησιά του Ιονίου –Κέρκυρα, Διαπόντιοι, Παξοί– καθώς και στην Ήπειρο, ενώ από το απόγευμα θα επηρεάσουν τη Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, και από το βράδυ την ανατολική Μακεδονία. Οι νοτιάδες θα πνέουν με ένταση 4–6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τους 19 βαθμούς στα βόρεια και τους 22 στα νότια.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι η Τετάρτη αποτελεί μεταβατικό στάδιο πριν την κορύφωση της κακοκαιρίας, με το δυτικό τόξο της χώρας (Ιόνιο–Ήπειρος–Δυτική Ελλάδα) να δέχεται τις μεγαλύτερες εντάσεις. Από το απόγευμα, η δραστηριότητα των φαινομένων θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ προς τη νύχτα θα επεκταθούν στη βόρεια Ελλάδα.

H κακοκαιρία στον δορυφόρο και στην ανάλυση του χάρτη επιφανείας. Ακολουθεί ο προγνωστικός χάρτης που δειχνει το βασικό χαμηλό στα δυτικά το μεσημέρι της Πέμπτης. #AdelStorm @DWD_presse pic.twitter.com/pQ2yE0kVQz — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025

Η Πέμπτη (27 Νοεμβρίου) θα είναι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η πιο δύσκολη ημέρα. Το σύστημα «Adel» θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα θα επηρεαστούν:

τα νησιά του Ιονίου ,

, η Ήπειρος ,

, η δυτική και κεντρική Στερεά ,

, η δυτική και νότια Πελοπόννησος ,

, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία ,

, η Θράκη ,

, το ανατολικό Αιγαίο ,

, τα Δωδεκάνησα ,

, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ και πιθανώς τα 8 μποφόρ στο Θρακικό, ενώ το ύψος του υετού θα είναι ιδιαίτερα υψηλό στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

⚠️⚠️ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL- ΚΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

✅Η κακοκαιρία ADEL βρίσκεται πλέον σε φάση ανάπτυξης και θα κορυφωθεί Πέμπτη 27/11 και Παρασκευή 28/11, όμως ήδη από σήμερα Τρίτη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες που… pic.twitter.com/1iGnvRpnPQ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025

Ισχυρά φαινόμενα και την Παρασκευή

Την Παρασκευή (28 Νοεμβρίου) τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στη δυτική Ελλάδα οι ισχυρές καταιγίδες θα επιμείνουν ως νωρίς το πρωί, ενώ στη συνέχεια έντονες βροχές θα πλήξουν τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, με επίκεντρο τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Στερεάς. Οι νοτιάδες θα πνέουν 3–6 μποφόρ και στα πελάγη 7, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Γιάννης Καλλιάνος: Στο Ιόνιο τα έντονα φαινόμενα, θα επηρεαστεί και η Αττική

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι από την Τετάρτη έως και το Σάββατο η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα προκαλέσει διαδοχικές βροχοπτώσεις και σημαντική αστάθεια. Προειδοποιεί πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, ενώ η Αττική και η Θεσσαλονίκη αναμένεται να επηρεαστούν από έντονες καταιγίδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Καλλιάνου, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής αναμένεται στο Ιόνιο (200–250 mm), στην Ήπειρο (150–170 mm), στη δυτική και νότια Πελοπόννησο (160–180 mm), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (200–250 mm) και στο Ανατολικό Αιγαίο (200–220 mm). Στην Αττική, το ύψος της βροχής θα φτάσει τα 70–90 mm, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα 100–120 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι τα παραπάνω αποτελούν πρώτες εκτιμήσεις βάσει των νεότερων προγνωστικών δεδομένων και ενδέχεται να υπάρξουν αποκλίσεις, καθώς τα μοντέλα αναπροσαρμόζονται συνεχώς. Ωστόσο, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση και επαγρύπνηση από τον κρατικό μηχανισμό.

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος πλημμυρών στις εξής περιοχές: Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Χαλκιδική, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κως, Χανιά, Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Καλλιάνος υπογραμμίζει ότι, παρότι η πιθανότητα είναι μικρότερη για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, παραμένει υπαρκτή.

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Μέσα στην Τετάρτη, η χώρα θα εισέλθει σταδιακά σε μια… Δημοσιεύτηκε από Γιάννης Καλλιάνος – Giannis Kallianos στις Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο, από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο και από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και στη νότια Εύβοια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και από αργά το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-11-2025

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025