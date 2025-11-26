Σαν σήμερα 26 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τη Σιδηροπενία

Παγκόσμια Ημέρα Βιώσιμων Μεταφορών

Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς

Γεγονότα

1812: Αρχίζει στη Ρωσία η μάχη της Μπερεζίνα, που θα διαρκέσει έως τις 29 Νοεμβρίου και θα καταλήξει σε πανωλεθρία των γάλλων εισβολέων του Ναπολέοντα.

Γεννήσεις

1861: Ιωάννης Βελισσαρίου, αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ήρωας των Βαλκανικών Πολέμων. (Θαν. 12/7/1913)

Θάνατοι