Άννα Διαμαντοπούλου: «Ευφυής και με πολιτικό ένστικτο ο Τσίπρας» – Αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου του

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Άννα Διαμαντοπούλου το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (25/11) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24.

Η πρώην υπουργός σχολίασε με σαρκασμό το περιεχόμενο του βιβλίου, λέγοντας πως «μετά τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν και τις διαψεύσεις, νομίζω ότι το μουσικό backround του βιβλίου είναι εκείνο το τραγουδάκι “πολλά ψέματα είπαμε, ας πούμε και μια αλήθεια”». Παράλληλα, χαρακτήρισε «σοβαρό ατόπημα» την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη Φώφη Γεννηματά.

Συνεχίζοντας, η κα Διαμαντοπούλου τόνισε: «Όπως ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε τον Γεωργιάδη, έτσι κι εμείς σιγά-σιγά θα ευχαριστούμε τον κ. Τσίπρα. Γιατί από εκεί που ήθελε να κάνει rebranding, τελικά κάνει reminding. Δηλαδή, μας θυμίζει ξανά όλα όσα ζήσαμε —και ήταν δύσκολα χρόνια, με στιγμές που θέλουμε να ξεχάσουμε και με πολύ άσχημα αποτελέσματα».

Παρά τις επικρίσεις της, αναγνώρισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι «ευφυής και με πολιτικό ένστικτο». Όπως είπε, η αξιωματική αντιπολίτευση επιχειρεί ένα μαζικό κάλεσμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ κάνει μεγάλη προσπάθεια για τη δική του διεύρυνση και ανασυγκρότηση. «Το ΠΑΣΟΚ καλεί όλους. Θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για τη διεύρυνσή μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στις συνεργασίες του κόμματός της και στη θέση του Κώστα Δούκα ότι πρέπει από τώρα να εξεταστεί με ποιους και με ποιο πρόγραμμα θα μπορούσε να υπάρξει συγκυβέρνηση, απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να καθοριστεί από τώρα, αφού «δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα βγουν στις εκλογές».

Για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε με καυστικό ύφος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας και η Νέα Αριστερά δεν βρίσκονται στα… αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πού είναι· ο κ. Τσίπρας είπε πως δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Ε, τι είναι; Για να ακούσω».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία την περίοδο των μνημονίων, ξεκαθάρισε πως το κόμμα πήρε εκείνη την απόφαση «γιατί αλλιώς η χώρα θα βούλιαζε».

22:20 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

