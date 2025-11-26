Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Οι «αρχές» του αναθεωρημένου αμερικανικού σχεδίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «βαθύτερες συμφωνίες»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι «αρχές» ενός αναθεωρημένου αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «βαθύτερες συμφωνίες», επισημαίνοντας πως πλέον «πολλά εξαρτώνται» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «βασίζεται στη συνεχιζόμενη ενεργή συνεργασία με την αμερικανική πλευρά και με τον πρόεδρο Τραμπ», προσθέτοντας πως «η αμερικανική ισχύς είναι αυτή που η Ρωσία λαμβάνει σοβαρότερα υπ’ όψιν». Με μήνυμά του, κατηγόρησε τη Μόσχα για «ιδιαίτερα κυνική» στάση, καθώς συνεχίζει τις επιθέσεις την ώρα που διεξάγονται ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αναφερόμενος στη δύσκολη ημέρα που πέρασε η χώρα του, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε: «Η σημερινή μέρα ήταν μακρά και δύσκολη. Από το βράδυ, έλαβα αναφορές από το στρατό, το Υπουργείο Εσωτερικών και τις περιφέρειες σχετικά με τα αντίμετρα που λάβαμε κατά της ρωσικής επίθεσης και τις προσπάθειες αποκατάστασης. Ήταν μια μαζική επίθεση – και είναι ιδιαίτερα κυνικό το γεγονός ότι η Ρωσία πραγματοποιεί τέτοιες επιθέσεις ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου».

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως «η Αμερική είναι πολύ ενεργή, το ίδιο και η Ευρώπη, καθώς και οι άλλοι εταίροι μας. Όλοι μοιράζονται την ίδια ατζέντα – όμως μόνο η Μόσχα διατηρεί αμετάβλητα τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας ως κορυφαία προτεραιότητά της. Επιθέσεις όπως η σημερινή το επιβεβαιώνουν αυτό».

Τόνισε ακόμη ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην ξεχνάμε την πραγματική κατάσταση, να μην ξεχνάμε τι συμβαίνει εδώ και τώρα, και να αντιμετωπίζουμε τις ρωσικές επιθέσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα». Όπως πρόσθεσε, «οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας συνεργάζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με όσους μπορούν να συμβάλουν στην εξασφάλιση πραγματικά αποτελεσματικών μέτρων για τον τερματισμό του πολέμου. Ομοίως, κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι ο στρατός και ο λαός μας έχουν τα μέσα να αμυνθούν».

Το αρχικό σχέδιο της Ουάσινγκτον, που είχε στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αναθεωρήθηκε ύστερα από επικρίσεις πως ήταν υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα. Ωστόσο, τα νέα αναθεωρημένα σημεία του σχεδίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί έως τώρα.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους συμμάχους του ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τα «ευαίσθητα σημεία» της προτεινόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Απευθυνόμενος στους ηγέτες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», κάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας πως «οι αποφάσεις για θέματα ασφαλείας που αφορούν την Ευρώπη πρέπει να περιλαμβάνουν την Ευρώπη».

