Αισθητήρες σε γέφυρες της Αττικής – Αγώνας δρόμου για ελέγχους στατικότητας

Υπό στενή παρακολούθηση θέτουν οι Αρχές πολλές γέφυρες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες δέχονται μεγάλο φόρτο, κυρίως λόγω της διέλευσης φορτηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Τάσου Τέλλογλου, από τη Δευτέρα (24/11) τοποθετούνται αισθητήρες σε μία σειρά σημαντικών γεφυρών σε ολόκληρη την Αττική, μία απόφαση που ελήφθη έπειτα από την κατάρρευση γέφυρας στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, οι δοκιμές πάνω στην αντοχή του υλικού γίνονται υπό την αιγίδα του ΤΕΕ και έχουν σχέση με την απόφαση του κράτους να δοκιμάσει τις αντοχές των οδικών υποδομών και να τις συντηρήσει, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να αρχίσει να αραιώνει η κυκλοφορία των φορτηγών, τουλάχιστον τις ώρες αιχμής, που επιβαρύνουν απο τις 7 έως τις 10 το πρωί τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, την Αττική οδό και τον Κηφισό.

“Δεν αποκλείεται πριν από τα Χριστούγεννα ή αμέσως μετά, να δούμε δοκιμές κάποιων απαγορεύσεων κυκλοφορίας, κάποιες συγκεκριμένες ώρες”, επεσήμανε.

