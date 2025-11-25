Ηράκλειο: Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (25/11) στην Επισκοπή Ηρακλείου, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο όπου λειτουργεί αποθήκη τροφίμων, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ για την ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης μεταβαίνουν δυνάμεις και από τον Άγιο Νικόλαο. Παράλληλα, προς την Επισκοπή κατευθύνεται και υδροφόρα του Δήμου Χερσονήσου.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr κάνουν λόγο για εκτεταμένες φθορές στην αποθήκη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

22:55 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Αισθητήρες σε γέφυρες της Αττικής – Αγώνας δρόμου για ελέγχους στατικότητας

Υπό στενή παρακολούθηση θέτουν οι Αρχές πολλές γέφυρες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττική...
22:33 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Σαλαμίνα: Η «προειδοποίηση» της ηλικιωμένης για την 46χρονη δολοφόνο της – Το λάθος με τις κάμερες και το αίμα στο τιμόνι του αυτοκινήτου

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι ο γιος της 75χρονης, την οποία σκότωσε η σύζυγός του...
22:14 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Δάφνη: «Σήκωσαν» αυτοκίνητο μέσα σε 20 δευτερόλεπτα – «Έχει παραγίνει το κακό» – Βίντεο ντοκουμέντο

Μέσα σε μόλις 20 δευτερόλεπτα διαρρήκτες κλέβουν σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε πυκνοκατοικημένη γ...
22:07 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 25/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2993 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (25/11). Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
