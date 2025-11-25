Ηράκλειο: Συναγερμός για φωτιά σε εργοστάσιο – Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (25/11) στην Επισκοπή Ηρακλείου, όταν ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο όπου λειτουργεί αποθήκη τροφίμων, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ για την ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης μεταβαίνουν δυνάμεις και από τον Άγιο Νικόλαο. Παράλληλα, προς την Επισκοπή κατευθύνεται και υδροφόρα του Δήμου Χερσονήσου.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πρώτες πληροφορίες του neakriti.gr κάνουν λόγο για εκτεταμένες φθορές στην αποθήκη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.