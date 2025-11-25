Πλεύση Ελευθερίας: Να δημιουργηθεί κρατικός φορέας καταγραφής γυναικοκτονιών και έμφυλης βίας

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει καταθέσει 48 Επίκαιρες Ερωτήσεις για την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας, εκ των οποίων 44 στον ίδιο τον Πρωθυπουργό» και δεν έχει λάβει «καμία απάντηση», τονίζει η Πλεύση Ελευθερίας, σε ανακοίνωση της, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος επισημαίνει ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνήθηκε 44 φορές να απαντήσει στο καίριο ερώτημα της Ζωής: “Στις πόσες γυναικοκτονίες θα κάνετε κάτι;”» καθώς και ότι δεν έχει λάβει η Πλεύση Ελευθερίας «καμία απάντηση, επίσης, από την Κυβέρνηση, στην πρόταση-αίτημα να δημιουργηθεί επιτέλους επίσημος κρατικός φορέας καταγραφής, ταξινόμησης, ανάλυσης και δημοσίευσης στατιστικών δεδομένων για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία, ώστε το φαινόμενο να καταγραφεί θεσμικά και επίσημα από το Κράτος».

«Οι κρατικοί μηχανισμοί παραμένουν ανεπαρκείς, ανύπαρκτοι και όχι μόνο δεν προστατεύουν τα θύματα, αλλά τα επαναθυματοποιούν, αναπαράγοντας ή ανατροφοδοτώντας την κακοποίηση μέσα από τους ίδιους τους θεσμούς. Η επιδεικτική άρνηση του Πρωθυπουργού να συμμετάσχει ακόμη και στη συζήτηση για την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας, είναι αποκαλυπτική του μισογυνισμού της κυβέρνησης του “κάνε κανένα παιδί” και της έλλειψης βούλησης να προστατευτεί ουσιαστικά η ζωή κάθε γυναίκας», τονίζει η Πλεύση Ελευθερίας.

