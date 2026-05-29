Ιράν: Για «καταστροφή» αμερικανικού αεροσκάφους στην Μπουσέρ κάνουν λόγο κρατικά ΜΜΕ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Την καταστροφή αμερικανικού αεροσκάφους στην επαρχία Τζαμ, παραθαλάσσια περιοχή του Μπουσέρ τα ξημερώματα της Παρασκευής μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τον κυβερνήτη της, Μασούντ Τανγκεστάνι.

Η αναφορά δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον.

Πληροφορίες για ανταλλαγές πυρών

Νωρίτερα, τα ημιεπίσημα πρακτορεία Fars και Tasnim είχαν αναφέρει την εκτόξευση πυραύλων από νότιες περιοχές του Ιράν προς συγκεκριμένους στόχους– χωρίς αυτοί να προσδιορίζονται– αλλά και για ήχους οι οποίοι ακούγονταν από τη θάλασσα κι οφείλονταν σε ανταλλαγή πυρών, ως προειδοποίηση προς τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.