Ιράν: Για «καταστροφή» αμερικανικού αεροσκάφους στην Μπουσέρ κάνουν λόγο κρατικά ΜΜΕ

Η επαρχία του Μπουσέρ
  Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε την καταστροφή αμερικανικού αεροσκάφους στην επαρχία Τζαμ, παραθαλάσσια περιοχή του Μπουσέρ, τα ξημερώματα της Παρασκευής, επικαλούμενη τον κυβερνήτη της.
  Η αναφορά δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, τα ημιεπίσημα πρακτορεία Fars και Tasnim είχαν αναφέρει την εκτόξευση πυραύλων από νότιες περιοχές του Ιράν.
  Πληροφορίες έκαναν λόγο για ήχους οι οποίοι ακούγονταν από τη θάλασσα κι οφείλονταν σε ανταλλαγή πυρών, ως προειδοποίηση προς τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Την καταστροφή αμερικανικού αεροσκάφους στην επαρχία Τζαμ, παραθαλάσσια περιοχή του Μπουσέρ τα ξημερώματα της Παρασκευής μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τον κυβερνήτη της, Μασούντ Τανγκεστάνι.

Η αναφορά δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον.

Πληροφορίες για ανταλλαγές πυρών

Νωρίτερα, τα ημιεπίσημα πρακτορεία Fars και Tasnim είχαν αναφέρει την εκτόξευση πυραύλων από νότιες περιοχές του Ιράν προς συγκεκριμένους στόχους– χωρίς αυτοί να προσδιορίζονται– αλλά και για ήχους οι οποίοι ακούγονταν από τη θάλασσα κι οφείλονταν σε ανταλλαγή πυρών, ως προειδοποίηση προς τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

