Χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του θέλει να κόψει ο Ντόναλντ Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πιέσεις για την κυκλοφορία χαρτονομίσματος 250 δολαρίων, το οποίο θα φέρει την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την Washington Post. Μια τέτοια κίνηση δεν θα είχε ιστορικό προηγούμενο για εν ζωή πολιτικό εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια.

Το σχέδιο εντάσσεται σε μια σειρά αποφάσεων που στοχεύουν στην αποτύπωση του στίγματος του Ντόναλντ Τραμπ σε κτίρια ή σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει κατηγορίες για προσωπολατρία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Η Washington Post επικοινώνησε με νυν και πρώην υπαλλήλους του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης (BEP), της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το εθνικό νόμισμα. Τα πρόσωπα αυτά ανέφεραν, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών έχουν δώσει κατ’ επανάληψη σχετικές εντολές. Σύμφωνα με την εφημερίδα, στις εντολές εμπλέκονται ο Ταμίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπράντον Μπιτς, και ο βασικός σύμβουλός του, Μάικ Μπράουν.

Μια μακέτα, η οποία περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας, φέρει την ένδειξη «America 250 anniversary» («Επέτειος 250 χρόνων της Αμερικής»). Η ένδειξη παραπέμπει στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία υπογράφηκε στις 4 Ιουλίου 1776.

Η εμφάνιση εν ζωή προσώπου σε χαρτονόμισμα απαγορεύεται από το 1866. Σύμφωνα με την Washington Post, ο περιορισμός θεσπίστηκε όταν «ένας μεσαίας βαθμίδας γραφειοκράτης του Υπουργείου Οικονομικών εμφανίστηκε σε ένα χαρτονόμισμα των 5 σεντς».

Πρόταση νόμου, η οποία θα επέτρεπε στον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει το σχέδιό του, παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο το 2025. Η 250ή επέτειος της αμερικανικής ανεξαρτησίας αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο πολλών εορτασμών πριν και μετά την 4η Ιουλίου.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ενημέρωσε την Πέμπτη (28/05) τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο και ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του «προετοιμάζονται εκ των προτέρων σε περίπτωση που ψηφιστεί ο νόμος». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα μεμπτό στο να εμφανίζεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (…) στο αναμνηστικό χαρτονόμισμα για την 250ή επέτειο».

Σύμφωνα με την Washington Post, η διευθύντρια του BEP, Πατρίσια Σόλιμιν, εξέφρασε αντιρρήσεις, έθεσε νομικά ζητήματα και διαβεβαίωσε ότι ένα τέτοιο έργο θα απαιτούσε χρόνια. Το υπουργείο Οικονομικών την απέλυσε στα τέλη Απριλίου. «Εδώ σταματούν οι ευθύνες μου», είπε στους υπαλλήλους κατά την αποχώρησή της.

Τον Μάρτιο, η διευθύντρια είχε αναγκαστεί να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων. Η κίνηση αυτή γίνεται για πρώτη φορά για εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 1861, στα χαρτονομίσματα εμφανίζονταν μόνο οι υπογραφές του υπουργού Οικονομικών και του Ταμία των Ηνωμένων Πολιτειών.

