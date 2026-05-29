Σάκης Τανιμανίδης για πανελλήνιες: «Δεν αξίζεις όσο ο βαθμός σου»

Πρεμιέρα πανελληνίων σήμερα Παρασκευή κι ο Σάκης Τανιμανίδης θέλησε να εμψυχώσει τους μαθητές με βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, αναφερόμενος και στην προσωπική του πείρα.

«Kανένας βαθμός δεν καθορίζει την αξία ενός ανθρώπου», λέει χαρακτηριστικά ο γνωστός παρουσιαστής, προτρέποντας τους μαθητές να ζητούν βοήθεια όταν νιώθουν πως πιέζονται ψυχολογικά.

«Δεν είσαι loser, είσαι winner»

«Πανελλήνιες 2026. Αύριο ξεκινάτε τις εξετάσεις, αλλά αυτή η χρονιά είναι λίγο διαφορετική. Αυτή η χρονιά είναι πιο βαριά, γιατί κανένας βαθμός, καμία σχολή, κανένα πανεπιστήμιο και τίποτα στον κόσμο δεν αξίζει όσο αξίζει μία ζωή. Γι’ αυτό λοιπόν θα πω και πάλι το προφανές, αυτό που λέω κάθε χρονιά, αλλά θα πω κάποια επιπλέον πράγματα», είπε ο Σάκης προς τους followers του.

«Κατ’ αρχάς να σας πω ότι οι πανελλήνιες είναι μία πόρτα. Στη διάρκεια της ζωής σας θα συναντήσετε αρκετές πόρτες, τις οποίες θα έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε και πολλές πιο σημαντικές από τις πανελλήνιες. Εγώ ήμουν εκεί που είστε, πέρασα από αυτή την πόρτα και τελικά η ζωή μου με πήρε σε δρόμους που δεν είχα γράψει ποτέ σε κανένα μηχανογραφικό και δεν είχα σκεφτεί ποτέ σε κανένα πανεπιστήμιο και σε καμία πανελλαδική εξέταση. Ο βαθμός δηλαδή που θα πάρεις δεν λέει ποιος είσαι, δεν συνδέεται με την αξία σου σαν άνθρωπος, γιατί είναι μία εξέταση, είναι μία-δύο ημέρες».

«Δεν είσαι loser, είσαι winner και θα μπεις μέσα σε αυτή την αίθουσα και θα δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Αλλά ό,τι και να γίνει, δεν πειράζει, υπάρχουν κι άλλες επιλογές. Και επειδή όσα και να λέω εγώ στη θεωρία σε αυτό το βιντεάκι, καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς αγχώνεστε παραπάνω, αν κάτι σε πλακώνει, μίλα σε κάποιον δίπλα σου, μίλα στον γονιό σου, μίλα στον φίλο σου, μίλα στον δάσκαλό σου. Το να ζητάς βοήθεια δεν είναι αδυναμία, είναι το πιο δυνατό πράγμα που μπορεί να κάνεις», συμπλήρωσε ο Σάκης Τανιμανίδης.