Τζέι Ντι Βανς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν, αλλά παραμένουν κρίσιμα ζητήματα

  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει.
  • Ο Βανς ανέφερε πως «Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις.
  • Παρά την αισιοδοξία του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε ότι η τελική απόφαση του Τραμπ παραμένει ανοιχτή και «μένει ακόμη να καθοριστεί» αν θα εγκρίνει τη συμφωνία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει, δήλωσε την Πέμπτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις, παρά τις εκκρεμότητες που παραμένουν στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων της συμφωνίας.

«Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», ανέφερε ο Βανς μιλώντας σε δημοσιογράφους, λίγες ώρες αφότου αμερικανικές πηγές υποστήριξαν ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει σε συμφωνία.

Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν με θετικό τρόπο. Ο ίδιος τόνισε, ωστόσο, ότι η τελική απόφαση του Τραμπ παραμένει ανοιχτή.

«Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε ώστε ο πρόεδρος να μπορέσει να εγκρίνει τη συμφωνία, όμως αυτό μένει ακόμη να καθοριστεί», πρόσθεσε.

Πηγή: AFP

