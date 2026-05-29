Κατερίνα Λιόλιου: Στην πρώτη μου δουλειά κοιμόμουν στο καμαρίνι

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», και μίλησε για τα δύσκολα πρώτα χρόνια μετά τη συμμετοχή της στον μουσικό διαγωνισμό «The Voice».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην πρώτη περίοδο της μετακίνησής της στην Αθήνα, αλλά και στην πρώτη επαγγελματική πρόταση που δέχθηκε από τον Γιώργο Σαμπάνη.

«Με το που τελείωσε ο μουσικός διαγωνισμός, στον οποίο είχα πάρει μέρος 19 χρονών, πήγα στην Αθήνα για… το Voice, το οποίο είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Ήρθα, λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά. Η πρώτη πρόταση που είχα ήταν από τον Γιώργο Σαμπάνη, η πρώτη μου συνεργασία, στο Άκρον τότε, στην Ιερά Οδό.

Εγώ, λοιπόν, δεν είχα ξεκινήσει τη δουλειά, οπότε δεν είχα κάποιο εισόδημα. Και, επειδή ντράπηκα να το ζητήσω είτε από τους γονείς μου, που δεν ήθελα να τους επιβαρύνω, είτε από την επιχείρηση, κατέληξα να κοιμάμαι τον πρώτο μήνα στο καμαρίνι του μαγαζιού. Ήταν το δωμάτιό μου, το σπίτι μου, ναι. Αλλά δεν το λέω δακρύβρεχτα ούτε ότι έκανα κάποια τεράστια θυσία, γιατί δεν το μετανιώνω. Ήταν μια διαδικασία από την οποία πέρασα».

Η Κατερίνα Λιόλιου απάντησε και για το αν σκέφτηκε εκείνη την περίοδο να τα παρατήσει. «Εκείνη την περίοδο όχι, γιατί είχα πάρα πολύ ενθουσιασμό. Ήταν τα πρώτα χρόνια. Ξεκίνησα, λοιπόν, έτσι από τον Γιώργο Σαμπάνη και μετά συνέχισα να κάνω φωνητικά και να ανοίγω προγράμματα σπουδαίων και καθιερωμένων καλλιτεχνών, όπως είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο Νίκος Βέρτης, ο Στέλιος Ρόκος, ο Σάκης Ρουβάς. Όταν, λοιπόν, πέρασε μια πενταετία και είδα ότι δεν γίνεται τίποτα, δηλαδή παρέμενα στάσιμη, εκεί περνούσα όλο και περισσότερο χρόνο στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφάσισα να τελειώσω τις σπουδές μου, και είχα αρχίσει να απογοητεύομαι. Σκεφτόμουν ότι ίσως δεν είμαι αρκετά καλή για να τα καταφέρω. Ίσως έρχεται η φιλοσοφία και η ακαδημαϊκή καριέρα. Ίσως είναι η ώρα να διδάξω. Αλλά γρήγορα έφυγαν αυτές οι σκέψεις. Το πήρα απόφαση ότι πρέπει να τα δώσω όλα, να κάνω την υπερπροσπάθεια».