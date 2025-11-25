Τραμπ: Το σχέδιο έχει τελειοποιηθεί, είμαι έτοιμος για συνάντηση με Πούτιν – Ζελένσκι αν συμφωνήσουν – Ρωσία: Θα απορρίψουμε την πρόταση

Αντιπροσώπους σε Ρωσία και Ουκρανία στέλνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας ότι το αρχικό του σχέδιο έχει τελειοποιηθεί και χρειάζεται μόνο μερικές προσθέσεις, ωστόσο η Ρωσία δηλώνει ότι ετοιμάζεται να απορρίψει το τροποποιημένο σχέδιο.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Tramp ανέφερε ακόμα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας αν οι δύο τους συμφωνήσουν στο τελειοποιημένο σχέδιο. Όπως έγραψε, στέλνει και στους δύο ειδικούς απεσταλμένους, για να προετοιμάσουν τις συναντήσεις. Ολόκληρη η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social έχει ως εξής:

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν Πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Το αρχικό 28-σημείο σχέδιο ειρήνης, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει τελειοποιηθεί, με πρόσθετες εισροές και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το σχέδιο ειρήνης, έδωσα εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου Steve Witkoff να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο Υπουργός Άμυνας Dan Driscoll θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς. Θα ενημερωθώ για όλες τις εξελίξεις, μαζί με τον Αντιπρόεδρο JD Vance, τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio, τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Susie Wiles.

Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΌΝ!»

Έτοιμη να απορρίψει το σχέδιο η Ρωσία

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας που έχει δημιουργεί στη Δύση με την επικείμενη συμφωνία Τραμπ Ζελένσκι για την αναθεώρηση του σχεδίου Τραμπ από 28 σημεία για ειρήνευση στην Ουκρανία, η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να το απορρίψει.

Όπως γράφει η New York Post, η Μόσχα είναι έτοιμη να απορρίψει τη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από 19 σημεία που συντάχθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τακτικές παραπληροφόρησης για να κρατήσει τον Πρόεδρο Τραμπ σε συνεχιζόμενες συνομιλίες, που σημαίνει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα την Τρίτη.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι εργάζεται για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας, μετά την ανάπτυξη από τον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Στιβ Γουίτκοφ μιας προηγούμενης αμφιλεγόμενης έκδοσης 28 σημείων του σχεδίου, που ευνοούσε σε μεγάλο βαθμό τη Μόσχα. Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι το σχέδιο αυτό περιλάμβανε και τις απόψεις του Κιέβου.

Η πρόταση, η οποία επικρίθηκε σφοδρά και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος των ΗΠΑ και από τη διεθνή κοινότητα λόγω του μονομερούς χαρακτήρα της, περιορίστηκε στη συνέχεια σε ένα σχέδιο 19 σημείων που ήταν αποδεκτό από την Ουκρανία, μετά από συνομιλίες μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων της Ουάσιγκτον και του Κιέβου που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή.

Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα The Post ότι η Ρωσία δεν θα συμφωνήσει με την έκδοση των 19 σημείων, καθώς δεν ήταν ήδη απόλυτα ικανοποιημένη με το προηγούμενο, ευρύτερο σχέδιο. Μάλιστα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ πέρασε δημόσια στην επίθεση την Τρίτη, επαναλαμβάνοντας ότι η Μόσχα δεν θα υποστηρίξει ανεπιφύλακτα κανένα σχέδιο που αποκλίνει από την αρχική πρόταση 28 σημείων του Τραμπ.

Ο Λαβρόφ προσπάθησε να αντιπαραβάλει το τελευταίο σχέδιο με τις συζητήσεις μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη σύνοδο κορυφής του Αυγούστου στο Άνκορατζ, υπονοώντας ότι το Κρεμλίνο έφυγε από τη συνάντηση με την εντύπωση ότι ο Τραμπ είχε συμφωνήσει τότε να συνταχθεί με τη Μόσχα.

«Μετά το Άνκορατζ, όταν πιστεύαμε ότι αυτές οι συμφωνίες είχαν ήδη επισημοποιηθεί, υπήρξε μια μακρά παύση. Και τώρα η παύση έχει σπάσει με την παρουσίαση αυτού του εγγράφου. . . Μια ολόκληρη σειρά θεμάτων, φυσικά, απαιτούν διευκρίνιση», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Το Κρεμλίνο είχε επαινέσει το αρχικό σχέδιο ως πραγματικό δρόμο προς την ειρήνη, με τον Λαβρόφ να προσθέτει ότι οποιαδήποτε πρόταση που αποκλίνει από αυτό δεν θα έχει την υποστήριξη της Μόσχας.

«Εάν το πνεύμα και το γράμμα του Άνκορατζ διαγραφούν από τις βασικές συμφωνίες που έχουμε καταγράψει, τότε, φυσικά, η κατάσταση θα είναι θεμελιωδώς διαφορετική», προειδοποίησε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ωστόσο, η Μόσχα μπορεί να θέλει να δώσει την εντύπωση ότι δεν απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις προσπάθειες των ΗΠΑ να φέρουν την ειρήνη στην Ουκρανία, φοβούμενη ότι θα προκαλέσει περαιτέρω την υποψία του Τραμπ ότι το Κρεμλίνο δεν είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί, σύμφωνα με πηγές.