Ενδοοικογενειακή βία: Περισσότερες από 19.000 υποθέσεις – 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσο όρο, το δεκάμηνο του 2025

κοινωνία

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

«Η Ελληνική Αστυνομία έχει χαράξει μία ξεκάθαρη και αποφασιστική πορεία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας και κατ’ επέκταση, της βίας κατά των γυναικών» τονίζει μεταξύ άλλων ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, στο μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Παράλληλα, ο κ. Μάλλιος σημείωσε ότι τους πρώτους μήνες του 2025, οι αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα χειρίστηκαν πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσο όρο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αρχηγού της ΕΛΑΣ:

«Η 25η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια συμβολική μέρα. Είναι μια ευκαιρία να σταθούμε απέναντι στο έργο που έχουμε επιτελέσει και, κυρίως, απέναντι στην ευθύνη που συνεχίζουμε να φέρουμε. Η βία κατά των γυναικών παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα, που απαιτεί καθημερινή εγρήγορση, συστηματική δράση και σταθερή προσήλωση στις αρχές του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και της ισότητας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής κοινωνικής αστυνόμευσης και μηδενικής ανοχής στα φαινόμενα βίας, η Ελληνική Αστυνομία έχει χαράξει μία ξεκάθαρη και αποφασιστική πορεία στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, και κατ’ επέκταση της βίας κατά των γυναικών. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι μετρήσιμα: άνω των 21.800 αστυνομικών έχουν εκπαιδευτεί, ενώ 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας λειτουργούν πλέον σε όλη τη χώρα, με εξειδικευμένα στελέχη.

Στο δεκάμηνο του 2025, οι συνάδελφοί μας σε όλη την επικράτεια χειρίστηκαν πάνω από 19.000 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, με 47 συλλήψεις ημερησίως κατά μέσο όρο.

Πίσω όμως από κάθε αριθμό, υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει ανθρώπινος πόνος. Μια γυναίκα που χρειάστηκε βοήθεια. Ένα παιδί που έζησε τη βία. Ένας αστυνομικός που ανταποκρίθηκε. Και σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταθώ: είστε εσείς, τα στελέχη μας που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή, που με αποφασιστικότητα και ευαισθησία ανταποκρίνεστε σε μια από τις πιο σύνθετες, ευαίσθητες και ανθρώπινες αποστολές που έχει να επιτελέσει η Αστυνομία μας.

Η μάχη κατά της βίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι διαρκής αγώνας και κάθε βήμα που κάνουμε, κάθε γυναίκα που σώζεται, κάθε παιδί που προστατεύεται, είναι μια μάχη που αξίζει να δώσουμε. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι μία νίκη που αξίζει.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να ενισχύει τις υποδομές και την ανταπόκρισή της, να εκπαιδεύει το προσωπικό της, να ανοίγει δρόμους συνεργασίας με την κοινωνία και να λειτουργεί με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες των θυμάτων.

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών είναι κοινή μας υπόθεση, είναι ευθύνη όλων μας».

