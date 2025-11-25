Παραμένει στην ΑΕΚ ο Ρότα μέχρι το 2030 -ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παραμένει στην ΑΕΚ ο Ρότα μέχρι το 2030 -ΒΙΝΤΕΟ

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας συμφωνίας οριστικοποιήθηκε σήμερα (25/11). Ο Λάζαρος Ρότα θα παραμείνει στο δυναμικό της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2030, καθώς υπέγραψε το νέο συμβόλαιο που του προσέφερε η ΠΑΕ με αυξημένες ετήσιες αποδοχές.

Ο διεθνής μπακ της Ένωσης έβαλε την υπογραφή του, παρουσία του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, γι’ άλλα πέντε χρόνια με τη διοίκηση να προχωρά αμέσως μετά στην ανακοίνωση της νέας συμφωνίας με τον έμπειρο παίκτη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Ρότα έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λάζαρος Ρότα εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Νταμπλ τη σεζόν 2022-2023. Έως σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 143 αγώνες, μετρώντας 4 γκολ και 10 ασίστ.

Λάζαρε, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ΟΜΑΔΑΡΑΣ Mας!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποκτήσετε την πειθαρχία που έχουν μόνο οι πιλότοι

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

ΔΥΠΑ: Καταγγελίες ότι έκοψαν το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες – Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Οι αποδείξεις που μετρούν διπλά και τα επαγγέλματα με έκπτωση φόρου

Νέα υποστήριξη καμερών στο matter 1.5 φέρνει αναβαθμίσεις στα «έξυπνα σπίτια»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:55 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Έργκιν Άταμαν: «Ο σέντερ για εμάς είναι ο τερματοφύλακας, βοήθησε όλη την ομάδα ο Φαρίντ»

Μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρτίζαν στο «Telekom Center Athens», ο Έργ...
00:10 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Champions League: «Πάρτι» της Τσέλσι επί της Μπαρτσελόνα, εντυπωσιακό «διπλό» της Λεβερκούζεν – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League τα είχε όλα: θριάμβους, εκπλήξεις, αλλά ...
23:55 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Euroleague, επικρατώντας με το εμφατικό...
23:11 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69: «Πάτησε» τους Σέρβους κι έπιασε κορυφή

Μόλις ενεργοποιεί την άμυνα, ο Παναθηναϊκός φοράει το… μανδύα του άτρωτου, κάτι που επιβ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα