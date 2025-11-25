Βρετανία: Το Λονδίνο θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ

Βρετανία: Το Λονδίνο θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, ότι η Βρετανία θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία στις ερχόμενες εβδομάδες.

Η ανακοίνωση του Στάρμερ γίνεται καθώς η Ουκρανία δήλωσε την υποστήριξή της στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ρωσία, αλλά επισήμανε ότι τα ευαίσθητα θέματα πρέπει να επιλυθούν στη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

