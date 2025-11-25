Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: «Το πλήρωσα ακριβά όλο αυτό το πράγμα…»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», κάθισε την Τρίτη (25/11) ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε και για το τροχαίο που είχε τον Σεπτέμβριο, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και προκάλεσε και έντονα σχόλια. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης τοποθετήθηκε και για τους δημοσιογράφους, σημειώνοντας πως για ορισμένους συνεχίζει να έχει την ίδια εικόνα με πριν, και «μάλλον χειροτερεύει το πράγμα».

«Είναι μία ιστορία που πέρασε, έκανα ένα λάθος, το πλήρωσα, το πλήρωσα ακριβά όλο αυτό το πράγμα, και τελείωσε, πέρασε, έμεινε πίσω. Όταν θέλει κάποιος να πιστεύει κάτι για ό,τι συμβαίνει, συνεχίζει να το πιστεύει. Είναι δύσκολο να αποκαταστήσεις λίγο τι είσαι.

Τα μέσα δεν ενδιαφέρεστε για την αποκατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά δεν πειράζει, το έχουμε συνηθίσει. Συμβαίνει κάτι κακό, οτιδήποτε είναι αυτό, και την άλλη μέρα βγαίνει κάποιος και λέει ότι δεν έγινε έτσι, έγινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν θα το προβάλλουν, ότι έγινε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα προβάλλουν αυτό που γουστάρουν γιατί αυτό πουλάει. Πουλάει το άσχημο πράγμα», εξομολογήθηκε στην αρχή ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Μου φτάνει να ξέρω την αλήθεια μέσα μου»

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός εξήγησε πως: «Δεν με ενδιαφέρει η αποκατάσταση. Η αποκατάσταση έχει να κάνει με όσους εκτιμώ, αγαπώ και είναι γύρω μου. Με αυτούς τους ανθρώπους που θέλω να έχω ας πούμε μια σύμπνοια στη ζωή μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην νομίζουν ότι είμαι χωρίς ηθική, χωρίς αξία, ότι δεν αναλαμβάνω ευθύνες και όλα αυτά! Γι’ αυτούς τους ανθρώπους, τους άλλους δεν μπορώ να τους πείσω. Μου φτάνει να ξέρω την αλήθεια μέσα μου και ας μην την ξέρει ο άλλος.

Δεν έκανα κάνα έγκλημα για να το ξέρει. Να αποκαταστήσω την αλήθεια για κάτι πάρα πολύ σοβαρό που μπορεί να είχε συμβεί, να το καταλάβω. Αλλά τώρα χτύπησα δύο αυτοκίνητα. Ποια αλήθεια; Ωραία, έκανα ένα λάθος, χτύπησα δύο αυτοκίνητα. Τώρα πήρε ένα μέγεθος άλλο αυτό. Εντάξει. Μετά μπαίνουν παθογένειες μέσα. Μπαίνουν το τι, πού ήτανε, γιατί έλειπε από τις 2:30…

Αυτό είναι των δημοσιογράφων όμως, δεν είναι των ανθρώπων που κάθονται σπίτι και τα βλέπουνε. Αυτό εκεί πέρα ξεφεύγει. Πάει σε χυδαιότητα, πάει σε άλλα πράγματα. Έτσι; Όταν ξεφεύγει απ’ το γεγονός. Το γεγονός είναι το ατύχημα».

«Τώρα, πού ήμουν εγώ, άμα ήμασταν μαζί με την Δανάη και χορεύαμε και φιληθήκαμε και όλα αυτά… Με τη φίλη μου, που είμαστε ένα χρόνο μαζί στο “Σασμό” και χορεύαμε και ήμασταν όλα τα παιδιά από το “Σασμό” εκεί πέρα. Είναι αστεία! Πάνε να προκαλέσουν κάτι διαφορετικό, να διαστρεβλώσουν την εικόνα. Δηλαδή να φτιάξουν μια άλλη κατάσταση, ένα κουτσομπολιό, ένα κιτρινισμό. Και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει εμπάθεια επί της ουσίας. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή. Υπάρχει εμπάθεια. Γιατί δεν γίνεται σε όλους. Κι άλλοι κάνουν διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπορούν να τους πειράξουν», πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.

«Αν με ρωτήσεις δεν θα ήθελα να παίζουν τίποτα»

Επιπλέον, ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέφερε ότι: «Συνεχίζω να έχω την ίδια εικόνα που είχα και πριν για τους δημοσιογράφους. Δεν αλλάζει κάτι. Για ένα μέρος των δημοσιογράφων, για ένα κομμάτι. Μάλλον χειροτερεύει το πράγμα. Μπορώ να σας αποφύγω. Δεν έχω ανάγκη. Μακάρι να μην με έπαιζαν στα πρωινά και σε όλες αυτές τις εκπομπές, δεν θέλω. Δεν θέλω!

Ας μη με παίζανε ποτέ. Δεν κερδίζω κάτι εγώ από αυτό. Εγώ έχω το θέατρό μου, δουλεύω μέσα εκεί, οι άνθρωποι με ξέρουν, ξέρουν τι δουλειά κάνω. Θα μάθουνε για τη δουλειά μου, θα έρθουν, ξέρουν πια ποιος είμαι. Τελείωσε. Δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν θέλω να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή, με τίποτα απ’ όλα αυτά. Τους δίνω υλικό; Ναι, εντάξει, μπορεί να βγαίνω να χορεύω, ζεϊμπέκικα, το ένα, το άλλο, φυσιολογικό είναι να σε τραβάνε βίντεο. Πουλάει, οκ, το καταλαβαίνω. Δεν λέω τίποτα γι’ αυτό, καλά κάνουν και τα παίζουν. Αλλά αν με ρωτήσεις δεν θα ήθελα να παίζουν τίποτα!».