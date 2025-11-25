Βασίλης Μπισμπίκης: Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω την ανάγκη της αποδοχής

Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» βρέθηκε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» το βράδυ της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο Βασίλης Μπισμπίκης ρωτήθηκε και για το τροχαίο που είχε πριν από έναν μήνα στην Φιλοθέη, γεγονός που του προκάλεσε αμηχανία.

«Όλες τις ατυχίες, που μπορεί να έχουν συμβεί, τις αφήνετε όλες πίσω;», ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου προς τον ηθοποιό, με τον ίδιο να απαντά: “Τι εννοείς;”».

«Γενικά, επειδή ήσασταν και ένα πρόσωπο της επικαιρότητας πριν από λίγο καιρό, αν τα έχετε αφήσει όλα πίσω σας» διευκρίνισε ο ρεπόρτερ για να παρέμβει η συνάδελφος του ηθοποιού, Κλέλια Ρένεση προσπαθώντας να τον βγάλει με χιούμορ από την άβολη θέση.

«Όλα καλά, όλα καλά. Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω την ανάγκη της αποδοχής από ανθρώπους που δεν είναι στο στενό, οικογενειακό, φιλικό πλαίσιο», συμπλήρωσε κλείνοντας ο Βασίλης Μπισμπίκης.