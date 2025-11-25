Βαρουφάκης για Τσίπρα: «Θέλει να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια – Έχω πολλά βιβλία να διαβάσω, λέω να περιμένω την ταινία»

Στην πολιτική διαδρομή του στον ΣΥΡΙΖΑ και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» αναφέρθηκε ο επικεφαλής  του ΜέΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είπε στην ΕΡΤ ότι δεν το έχει διαβάσει. «Έχω πολλά βιβλία να διαβάσω, λέω να περιμένω την ταινία», σχολίασε  σκωπτικά ο Γιάνης Βαρουφάκης. Ωστόσο σημείωσε ότι έχει εντοπίσει μια προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού να παρουσιάσει την ενοχή του ως αφέλεια, προσπαθώντας να δικαιολογήσει αποφάσεις που, όπως είπε, οδήγησαν στην υπογραφή μνημονίων και σε μια συνθηκολόγηση απέναντι στους θεσμούς.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης τόνισε ότι το ΜέΡΑ25 και πολλοί πολίτες καταδικάστηκαν από πολιτικές που συνέβαλαν στη διόγκωση της οικονομικής κρίσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή των μέτρων της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Σε σχέση με το Eurogroup και το δημοψήφισμα, υπογράμμισε ότι οι ελληνικές διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε έναν εκβιασμό των θεσμών, με στόχο όχι μόνο τη συμφωνία αλλά και τον εξευτελισμό του Αλέξη Τσίπρα.

Ανέφερε ότι, παρά τις παραχωρήσεις που έγιναν από την ελληνική πλευρά, οι ηγέτες των θεσμών ήθελαν να υπογράψει μνημόνιο, με αποτέλεσμα το δημοψήφισμα να γίνει με κύριο στόχο τη νομιμοποίηση της συνθηκολόγησης. «Ο κ. Τσίπρας προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το «όχι» «ναι»» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε την πρότασή του για ένα δημόσιο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών βασισμένο στο Taxisnet, το οποίο, όπως είπε, παρουσιάζεται σήμερα ως «κουπόνια» από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια καινοτόμος λύση για την εσωτερική ρευστότητα της χώρας.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Βαρουφάκης σημείωσε πως «το παρουσίασε ως κάτι το οποίο του το είπα προς το τέλος του εξαμήνου, όμως ήταν απαράβατος όρος που το είχα θέσει, τον Νοέμβριο του 2014 για να αναλάβω το υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού;» υπογραμμίζοντας πως «ο λόγος για τον οποίο με με επέλεξε για να γίνω υπουργός Οικονομικών, ο βασικός λόγος ήταν αυτό το σύστημα πληρωμών που τώρα το ευτελίζει, το χαρακτηρίζει κουπόνια και λέει ότι το έμαθε στο τέλος Νοεμβρίου 14. Αυτό δείχνει την ποιότητα του ανδρός».

Ο Βαρουφάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνησή τους του πρώτου εξαμήνου του 2015 ανέλαβε την ευθύνη σε μια χώρα βαθιά πτωχευμένη, όπου τα ταμεία είχαν περιορισμένα διαθέσιμα για μισθούς, συντάξεις και βασικές λειτουργίες του κράτους. Στόχος τους ήταν να αποφευχθεί η λήψη νέου δανείου που θα συνέχιζε τον φαύλο κύκλο χρέους και να επιδιωχθεί το κούρεμα του χρέους. Παράλληλα, επεσήμανε ότι ποτέ δεν επιδιώχθηκε η έξοδος από το ευρώ, αλλά ότι ήταν αναγκαίο να υπάρχει σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο, όπως ένας σοβαρός υπουργός Άμυνας προετοιμάζεται για πόλεμο χωρίς να τον επιδιώκει.

Ερωτηθείς εάν ήταν καλή κυβέρνηση η πρώτη περίοδος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «υπήρχαν βέβαια και οι Καμμένοι μέσα -μην το ξεχνάμε αυτό -, αλλά είχαμε εξαιρετικούς ανθρώπους μέσα στο υπουργικό συμβούλιο».

Επιπλέον για το εάν υπήρχαν συζητήσεις γύρω από τη δραχμή ο κ. Βαρουφάκης απάντησε: «Δεν θέλαμε να πάμε στη δραχμή… Όπως ένας σοβαρός υπουργός Εθνικής Αμύνης δεν θέλει πόλεμο, αλλά αν είσαι σοβαρός υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν αποκλείεις τον πόλεμο. Δεν λες δεν θα κάνω ποτέ πόλεμο, γιατί αν μπει η Τουρκία και σου πάρει το Καστελόριζο ή τη Ρόδο, δεν θα κάνεις πόλεμο; Θα κάνεις. Δεν τον θέλεις, αλλά προετοιμάζεσαι για αυτόν. Το ίδιο ισχύει και για τη δραχμή».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που έλεγα πάντα είναι το εξής: Δεν θέλουμε να βγούμε από το ευρώ, αλλά είναι η απόλυτη ματαιοδοξία και ανοησία να θεωρείς ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει στη χώρα είναι να βγούμε από το ευρώ. Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να βγεις από το ευρώ. Να μείνεις στο ευρώ και να ερημοποιηθεί η χώρα μέσα στο ευρώ. Το οποίο συμβαίνει σήμερα.», παρομοιάζοντας την κατάσταση με αυτή του Κοσσόβου.

