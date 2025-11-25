Μελάνια Τραμπ: Βίντεο από την άφιξη του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Λευκό Οίκο

Enikos Newsroom

διεθνή

Μελάνια Τραμπ, χριστουγεννιάτικο δέντρο
πηγή: EPA/JIM LO SCALZO

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, καλωσόρισε το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Το δέντρο, το οποίο προήλθε από το Korson’s Tree Farms στο Μίσιγκαν, παραδόθηκε με μια πράσινη άμαξα που την έσερναν άλογα και την οδηγούσαν τρεις άνδρες που φορούσαν καπέλα.

«Είναι ένα όμορφο δέντρο», είπε η Μελάνια Τραμπ, καθώς έκανε τον κύκλο της άμαξας και πόζαρε για φωτογραφίες.

Μελάνια Τραμπ, χριστουγεννιάτικο δέντρο
πηγή:EPA/JIM LO SCALZO
Μελάνια Τραμπ, χριστουγεννιάτικο δέντρο
πηγή: EPA/JIM LO SCALZO

Φορώντας ένα κρεμ παλτό και σκούρα κόκκινα γάντια, χαιρέτησε έναν από τους αμαξάδες και μια γυναίκα που στεκόταν δίπλα στα δύο άλογα Κλάιντσντεϊλ.

Δείτε την άφιξη του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο παρακάτω βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ομίχλη εγκεφάλου στην εμμηνόπαυση: Πώς να την αναγνωρίσετε και να την αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά

Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί για τη ζωή!

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι αύριο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο και χωρίς πτυχίο: Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες αφο...

«Wireshark» ευπάθειες φέρνουν νέα κακόβουλα πακέτα επιθέσεων

Ανατριχιαστική φιγούρα με κεφάλι που κινείται τρομάζει οδηγούς
περισσότερα
10:26 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ιταλία: Άνδρας υποδυόταν τη νεκρή μητέρα του επί χρόνια – Εισέπραττε τα ενοίκια και τη σύνταξή της

Ένας άνδρας στην Ιταλία προσπαθούσε επί τρία χρόνια να εξαπατήσει το κράτος, υποδυόμενος τη νε...
08:46 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Μυστικές συνομιλίες του υπουργού Στρατού με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους στο Αμπού Ντάμπι

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, είχε χθες, Δευτέρα, συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχ...
08:12 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ – ΕΕ: Το δίλημμα της Ουάσινγκτον στις Βρυξέλλες για να «χαλαρώσει» τους δασμούς – Το ΑΙ στη «σκακιέρα» του Τραμπ και της Φον ντερ Λάιεν

Αυτό που ξεκίνησε ως συνομιλίες για δασμούς εξελίσσεται σε διαπραγμάτευση για το μέλλον της ψη...
06:08 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ανακαλούν τη βίζα αξιωματούχου της Αϊτής για υποστήριξη συμμοριών

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι επέβαλαν περιορισμούς στη χορήγηση βίζας σε αξιωματούχο της ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα