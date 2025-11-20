Μελάνια Τραμπ: Αντιδράσεις για τη «δυστοπική» ομιλία της σε στρατιώτες – «Η μετάβαση στα ρομπότ έχει ήδη ξεκινήσει»

Μια ομιλία της Μελάνια Τραμπ σε στρατιωτική βάση στη Βόρεια Καρολίνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ περιέγραψε ένα μέλλον όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα αυτόνομα οπλικά συστήματα θα αλλάξουν ριζικά τον πόλεμο.

Οι αναφορές της σε «στρατιώτες που αντικαθίστανται από μηχανές» προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να μιλούν για «δυστοπικό» τόνο.

Μιλώντας σε στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους στη Marine Corps Air Station New River, στο Τζάκσονβιλ της Βόρειας Καρολίνας, η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή στον πόλεμο «από τη δημιουργία των πυρηνικών όπλων» και τόνισε ότι η κούρσα για την ανάπτυξή της είναι κρίσιμο να μην χαθεί για τις ΗΠΑ.


«Η τεχνητή νοημοσύνη ωθεί τον αμερικανικό στρατό σε μια νέα εποχή. Περνάμε από τους ανθρώπινους χειριστές στους ανθρώπινους επιτηρητές – γρήγορα», είπε.

«Η μετάβαση από τους στρατιώτες στις μηχανές βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αυτόνομα ελικόπτερα, σμήνη drones και αναγνωριστικά αεροσκάφη υπάρχουν ήδη. Μαχητικά χωρίς πιλότο και αυτόνομα βομβαρδιστικά βρίσκονται καθ’ οδόν».

Φωτογραφία: AP

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με χρήστες να διαμαρτύρονται ότι είναι «δυστοπικό» αυτά τα λόγια να λέγονται σε στρατιώτες -πως θα αντικατασταθούν από ρομπότ-, μπροστά στις οικογένειές τους. «Δυστοπικό ή ειλικρινές; Προτιμώ να μου λένε την αλήθεια παρά να με χαϊδεύουν γιατί ακούγεται ωραία», σχολίασε ένας χρήστης.

Η Μελάνια έχει τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αναλαμβάνοντας τον Σεπτέμβριο την ηγεσία της White House Task Force on Artificial Intelligence.

Μιλώντας στην Ουάσιγκτον, είχε αναδείξει τα οφέλη της τεχνολογίας, όπως τα αυτόνομα ταξί, τις ρομποτικά υποβοηθούμενες επεμβάσεις και τα drones. Παράλληλα, είχε τονίσει την ανάγκη εκπαίδευσης των νέων ώστε να προστατευτούν από τους κινδύνους – ιδέες που επανέλαβε και στη στρατιωτική βάση.

«Για να κερδίσουμε τον πόλεμο της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να εκπαιδεύσουμε την επόμενη γενιά, γιατί οι μαθητές της Αμερικής θα ηγηθούν στο μέλλον του Σώματος των Πεζοναυτών», είπε.

Φωτογραφία: AP

Η Πρώτη Κυρία συνέχισε: «Η τεχνολογία αλλάζει την τέχνη του πολέμου… Η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει τον πόλεμο πιο βαθιά από οποιαδήποτε τεχνολογία μετά τα πυρηνικά όπλα. Η σημαντικότερη αλλαγή θα είναι η ταχύτητα. Ταχύτητα στον οπλισμό, στη λήψη αποφάσεων, στην ανίχνευση, στην επίθεση και στην άμυνα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει κεντρικό ρόλο στο θέατρο του πολέμου – ήδη διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο πεδίο της μάχης. Φυσικά, ο Πεζοναύτης θα είναι πάντα ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη της αποστολής».

Η Μελάνια συνοδευόταν από την Ούσα Βανς, σύζυγο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ και πρώην πεζοναύτη, Τζέι Ντι Βανς.

Φωτογραφία: AP

Με πληροφορίες από: Daily Mail

