Νότια Κορέα: Χάζευε στο κινητό του και «έριξε» το πλοίο σε ακατοίκητο νησί – Διώξεις κατά του πηδαλιούχου

Ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο προσάραξε χθες, Τετάρτη, σε ακατοίκητο νησί στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Νότιας Κορέας, αφού η προσοχή του πηδαλιούχου είχε αποσπαστεί από το κινητό του τηλέφωνο, δήλωσε σήμερα στο AFP μέλος του Λιμενικού.

Οι 267 επιβαίνοντες στο πλοίο, που είχε αναχωρήσει από το νησί Ζεζού με προορισμό την πόλη Μόκπο και προσάραξε περίπου στις 20:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας), διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν από αυτό, είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Λιμενικό.


Προκαταρκτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «ο αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος για το πηδάλιο κοίταζε το κινητό του τηλέφωνο και άφησε τον έλεγχο στον αυτόματο πιλότο σε μια περιοχή όπου το πλοίο θα έπρεπε να ελίσσεται χειροκίνητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός τoυ Λιμενικού υπό τον όρο της διατήρησης της ανωνυμίας του.

«Κατά συνέπεια, το πλοίο δεν πρόλαβε να αλλάξει πορεία, έστριψε προς το ακατοίκητο νησί και προσάραξε», πρόσθεσε.


Το Λιμενικό σκοπεύει να ασκήσει διώξεις στο πρόσωπο αυτό, διότι πρόκειται «για ξεκάθαρη αμέλεια», τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.

Δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των 246 επιβατών και των 21 μελών του πληρώματος και όλοι τους μεταφέρθηκαν σε κοντινό λιμάνι, διευκρίνισε από την πλευρά του το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας της Νότιας Κορέας σε ανακοίνωσή του.

Ο υπεύθυνος του Λιμενικού, Κιμ Γιονγκ- ζιν, είχε επισημάνει νωρίτερα ότι το ατύχημα πιθανόν να οφείλεται σε «λάθη» του πληρώματος.

Φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο Yonhap δείχνει την πλώρη του φέρι μποτ να ακουμπά σε δασώδη ακτή του νησιού.


Μια άλλη δείχνει επιβάτες να περιμένουν να διασωθούν, κάποιοι από τους οποίους φορούν σωσίβια.

Το 2014 το οχηματαγωγό Sewol με περισσότερους από 470 επιβάτες -κυρίως μαθητές που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή- βυθίστηκε στα ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της χώρας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 304 άνθρωποι, στη χειρότερη ναυτική καταστροφή στην ιστορία της Νότιας Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

