Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές – Δέντρο έπεσε σε νεκροταφείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία στην Κέρκυρα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη βροχόπτωση αλλά και οι δυνατοί άνεμοι που έπληξαν χθες το βράδυ την Κέρκυρα. Χωρίς ρεύμα παραμένουν πολλές περιοχές του νησιού όπως η  Μεσσογγή, Μπενίτσες, Κανάλια, Βιταλάδες και Αργυράδες λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα προβλήματα έχουν προκληθεί στην περιοχή Κανάλια από πτώση μεγάλου δέντρου στον δρόμο που παρέσυρε και καλώδια του ρεύματος. Στο σημείο βρίσκεται η Πολιτική Προστασία και η υπηρεσία πρασίνου του δήμου καθώς και η αστυνομία που ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Επίσης κυπαρίσσια έπεσαν στο δημοτικό νεκροταφείο καταστρέφοντας μνήματα, σύμφωνα με το ERTNews.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο έχουν προκληθεί εξαιτίας κατολισθήσεων στην Πόρτα Σινιών στην περιοχή Κόκκινη, και στους Καρουσάδες στη Βόρεια Κέρκυρα ενώ στο Νότο κατολισθήσεις δημιούργησαν προβλήματα στις περιοχές Βιταλάδες, Πεντάτι. Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε στο ποτάμι της Μεσογγής. Πτώσεις δέντρων είχαμε ακόμη στις περιοχές Μώλος Λευκίμμης, Σιναράδες, Στογγυλή,  Κανόνι.

Μόνο με πλοία κλειστού τύπου πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς και από Ηγουμενίτσα και σήμερα, λόγων των θυελλωδών ανέμων. Κλειστό παραμένει το λιμάνι της Λευκίμμης.

 

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

