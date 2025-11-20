Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη

Μετά την απόφασή του Γιώργου Ξυλούρη να μην εμφανιστεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η αντιπολίτευση ζητεί πλέον τη βίαιη προσαγωγή του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Βουλή, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι «ο Ξυλούρης δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, ούτε του υπόπτου, αφού δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη», ζητώντας έτσι τη βίαιη προσαγωγή του στην Επιτροπή.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέφερε ότι «ο μάρτυρας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την προσέλευσή του».

Ακολούθησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για «συμπαιγνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον μάρτυρα», ζητώντας επίσης τη βίαιη προσαγωγή του Ξυλούρη. Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ από τη Νέα Αριστερά.