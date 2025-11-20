Τσεχία: Τουλάχιστον 40 τραυματίες σε σύγκρουση τρένων – Αναφορές για πιθανή παραβίαση σηματοδότη

Δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες και από τα δύο τρένα.

Two trains smash into eachother after one ‘runs red light’ as 42 left injuredhttps://t.co/ou24wQnqRB pic.twitter.com/LhWbumJZsX — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 20, 2025



Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι 5 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

#BREAKING : An express train collided with another passenger train in the southern Czech Republic on Thursday, injuring dozens of people, officials said. The accident took place near the city of Ceske Budejovice at around 6:20 a.m. Two people were seriously injured while about… pic.twitter.com/IW71jBosdH — upuknews (@upuknews1) November 20, 2025



Ο υπουργός Μεταφορών, Μάρτιν Κούπκα, δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi se dnes ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Na místě zasahují složky IZS a probíhá evakuace cestujících. Hlášeni jsou 3 těžce a asi 40 lehce zraněných. Situaci dál sleduji a budu vás informovat. Přeji všem zraněným, aby se rychle uzdravili.… — Martin Kupka (@makupka) November 20, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ