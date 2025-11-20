Τζίμι Κίμελ: Ο Τραμπ χάνει το μυαλό του με τον «τυφώνα» Έπσταϊν – Σταματήστε την εκπομπή του, λέει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Τζίμι Κίμελ σχολίασε στον μονόλογό του την Τρίτη ένα περιστατικό που έγινε viral, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλεσε μια δημοσιογράφο «γουρουνίτσα» πάνω στο Air Force One, ενώ ταυτόχρονα δέχεται πιέσεις σχετικά με τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, για τα οποία υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίησή τους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο προεδρικό αεροπλάνο, ρεπόρτερ του Bloomberg τον ρώτησε αν υπήρχε κάτι «ενοχοποιητικό» στα email του καταδικασμένου Έπσταϊν, «γιατί, αν δεν υπάρχει κάτι στα αρχεία, συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει».

“Quiet, quiet, Piggy.” -Donald Trump I am continually appalled by Trump.

But I’m even more appalled by the Christians who keep supporting him. “Christian” means “Christ-like.” Right now, every pastor and parent should be saying, “Act like Jesus not like Trump.” Be kind.… pic.twitter.com/6xPDm0APjr — Shane Claiborne (@ShaneClaiborne) November 19, 2025



«Ο Τραμπ δεν περνάει καθόλου καλά αυτή τη στιγμή», είπε ο Κίμελ την Τρίτη. «Κάθε φορά που τον ρωτάνε για τον Τζέφρι Έπσταϊν, χάνει τα λογικά του».

Ο παρουσιαστής συνέχισε με χιούμορ: «Αν κάποιος πιστεύει ότι θα δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα Έπσταϊν, έχω μια υπέροχη Ανατολική Πτέρυγα στον Λευκό Οίκο να του πουλήσω», αναφερόμενος στην πρόσφατη κατεδάφισή της για τη δημιουργία μιας αίθουσας χορού.

Η αντίδραση του Τραμπ

Μετά το σόου, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: «Γιατί το ABC “Fake” News κρατά τον Τζίμι Κίμελ, έναν άνθρωπο χωρίς ταλέντο και με πολύ χαμηλή τηλεθέαση, στον αέρα; Γιατί τα τηλεοπτικά δίκτυα το ανέχονται; Επίσης, εντελώς μεροληπτική κάλυψη. Κατεβάστε τον απατεώνα από τον αέρα!»

«Τυφώνας» Έπσταϊν

Ο Κίμελ ανέφερε ότι παρακολουθεί «προσεκτικά την πορεία του “τυφώνα Έπσταϊν” αυτή τη στιγμή».

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να απαντήσουμε στην ερώτηση, “Τι ήξερε ο Πρόεδρος, και τι ηλικία είχαν αυτές οι γυναίκες όταν το ήξερε;”» είπε ο Κίμελ.

«Ο Τραμπ δεν είχε αγχωθεί τόσο για να υπογράψει κάτι από τότε που βγήκε το πιστοποιητικό γέννησης του Ντόναλντ [Τραμπ] Τζούνιορ», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Ο Κίμελ έδειξε επίσης το στιγμιότυπο του Τραμπ, όπου κουνώντας το δάχτυλό του προς τη δημοσιογράφο του Bloomberg, την αποκάλεσε «γουρουνίτσα».

«Είπε “Ησυχία, γουρουνίτσα” σε μια δημοσιογράφο και αυτό σχεδόν δεν έγινε είδηση», σχολίασε ο κωμικός.

«Αυτό ήταν την Παρασκευή», συνέχισε. «Σήμερα, ο Τραμπ έκανε αυτό που θα έκανε ο περισσότερος κόσμος μπροστά σε ένα σκάνδαλο που θα μπορούσε ενδεχομένως να τελειώσει την προεδρία του. Καλωσόρισε έναν κακό πρίγκιπα στον Λευκό Οίκο».

Και πρόσθεσε: «Αν ο πιλότος στο Air Force One συμπεριφερόταν όπως ο Πρόεδρος, δεν θα του επιτρεπόταν να πετάξει το αεροπλάνο».

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, αλλά έγινε viral την Τρίτη καθώς τα σχετικά βίντεο κυκλοφόρησαν στα social media.

«Οι δημοσιογράφοι μας στον Λευκό Οίκο παρέχουν μια ζωτικής δημόσια υπηρεσία, κάνοντας ερωτήσεις χωρίς φόβο ή εύνοια», δήλωσε εκπρόσωπος του Bloomberg στον Guardian. «Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην ακριβή και δίκαιη αναφορά θεμάτων δημόσιου ενδιαφέροντος», συμπλήρωσε.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στον The Independent ότι η δημοσιογράφος «συμπεριφέρθηκε με ανάρμοστο και μη επαγγελματικό τρόπο προς τους συναδέλφους της στο αεροπλάνο», χωρίς όμως να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.

Τραμπ εναντίον ABC

Την Τρίτη, ο Τραμπ εξερράγη εναντίον μιας δημοσιογράφου του ABC News για τη «συμπεριφορά» της έπειτα από ερώτηση σχετικά με τις επιχειρήσεις της οικογένειάς του στη Σαουδική Αραβία και τα έγγραφα Έπσταϊν.

«Δεν είναι η ερώτηση που με ενοχλεί. Είναι η στάση σου», είπε στη Mary Bruce, επικεφαλής συντάκτρια του ABC News στον Λευκό Οίκο.

«Το ABC, η χάλια εταιρεία σας, είναι ένας από τους υπεύθυνους… Νομίζω ότι η άδεια θα έπρεπε να αφαιρεθεί από το ABC γιατί οι ειδήσεις σας είναι ψευδείς», πρόσθεσε ο Τραμπ.