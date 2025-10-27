Μελάνια Τραμπ: Εκφράζει ανησυχίες για την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου – «Δεν είναι δικό μου έργο»

Η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να κρατά αποστάσεις από την εκτεταμένη ανακαίνιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το έργο και παραμένει αποστασιοποιούμενη από την κατεδάφιση ενός ιστορικού χώρου που στεγαζόταν το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας.

Η Ανατολική Πτέρυγα κατεδαφίστηκε για να δημιουργηθεί μια μεγάλη αίθουσα χορού (ballroom) γεμάτη χρυσές λεπτομέρειες – ένα έργο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήθελε εδώ και καιρό να υλοποιήσει.

Η συνολική κατεδάφιση της πτέρυγας, που είχε ιστορία άνω των 120 ετών, ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες και τα ερείπια έχουν ήδη αρχίσει να φορτώνονται σε φορτηγά και να απομακρύνονται.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η Μελάνια εξέφρασε ιδιωτικά ανησυχίες για το εκτεταμένο έργο στους συνεργάτες της, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της διοίκησης στη Wall Street Journal, επαναλαμβάνοντας σε έμπιστους κύκλους ότι η ανακαίνιση δεν είναι δικό της έργο, αποστασιοποιούμενη από την κατεδάφιση της ιστορικής Ανατολικής Πτέρυγας.

Το Γραφείο της Πρώτης Κυρίας, που προηγουμένως βρισκόταν στην Ανατολική Πτέρυγα, δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα της Daily Mail, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τη συμμετοχή της Μελάνια στην ανακαίνιση.

Η νέα πτέρυγα προσθέτει δεκάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα στους χώρους του Λευκού Οίκου και αναμένεται να φιλοξενεί περίπου 1.000 όρθιους καλεσμένους και 650 καθιστούς. Το εκτιμώμενο κόστος των 300 εκατομμυρίων δολαρίων θα καλυφθεί από δωρητές και τον ίδιο τον Πρόεδρο, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ.

Ήδη υπάρχει συζήτηση για το όνομα που θα δοθεί στη νέα προσθήκη του Λευκού Οίκου, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι μπορεί να ονομαστεί προς τιμήν του Τραμπ, κάτι που ο ίδιος αρνείται: «Δεν έχω καμία πρόθεση να της δώσω το όνομά μου. Αυτό ήταν ψευδής είδηση. Πιθανότατα θα την ονομάσουμε “Προεδρική Αίθουσα Χορού” ή κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ ήθελε να δημιουργήσει έναν βασιλικής αισθητικής χώρο εκδηλώσεων στους χώρους του Λευκού Οίκου για τουλάχιστον 15 χρόνια. Το 2010, όταν πρόεδρος ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τραμπ επικοινώνησε με τον επικεφαλής στρατηγικής των Δημοκρατικών, David Axelrod, για να του προτείνει μια ανακαίνιση της αίθουσας χορού.

Ο Axelrod θυμάται ότι ο Τραμπ του είπε: «Έχετε αυτές τις επίσημες δεξιώσεις σε μικρά σκηνικά» και συνέχισε: «Εγώ φτιάχνω αίθουσες χορού. Φτιάχνω τις πιο όμορφες αίθουσες χορού στον κόσμο. Μπορείς να έρθεις στη Φλόριντα να το δεις μόνος σου».

Ο Axelrod απάντησε: «Είμαστε στη μέση μιας ύφεσης, δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό». Η ιδέα της ανακαίνισης δεν υλοποιήθηκε στην πρώτη θητεία του Τραμπ, καθώς, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους, άλλες προτεραιότητες τον εμπόδισαν.

Η Ανατολική Πτέρυγα χτίστηκε αρχικά το 1902 από τον πρόεδρο Θεόδωρο Ρούσβελτ ως σχετικά ταπεινή είσοδος για τους καλεσμένους, επεκτάθηκε σημαντικά το 1942 εν μέρει για να καλύψει την κατασκευή ενός υπόγειου καταφυγίου.

Αργότερα, κατά τη διοίκηση του Φράνκλιν Ρούσβελτ, η Πρώτη Κυρία, Έλενορ Ρούσβελτ, αξιοποίησε την πτέρυγα για τις επεκταμένες δραστηριότητες της, φιλοξενώντας εκδηλώσεις και συνεντεύξεις Τύπου.

Ωστόσο, ήταν η Ροζαλίν Κάρτερ που ίδρυσε το επίσημο Γραφείο της Πρώτης Κυρίας στον δεύτερο όροφο της Ανατολικής Πτέρυγας, δημιουργώντας μια βάση για την πολιτική επιρροή που έχουν μάθει να ασκούν οι πρώτες κυρίες, παράλληλα με τις κοινωνικές τους ευθύνες.

Αυτή η ιστορία έφτασε στο τέλος της, όταν την περασμένη εβδομάδα ομάδες κατεδάφισης γκρέμισαν την Ανατολική Πτέρυγα. Έτσι, εξαφανίστηκε η κινηματογραφική αίθουσα και η σκεπαστή διάβαση προς τον Λευκό Οίκο, που είχε απαθανατιστεί σε τόσες πολλές φωτογραφίες όλα αυτά τα χρόνια.

Φωτογραφίες δείχνουν ότι καταστράφηκε επίσης ο κήπος της Ανατολικής Πτέρυγας, που ήταν αφιερωμένος στην Τζάκλιν Κένεντι.

Η επιστροφή της Μελάνια στην Ουάσινγκτον έχει καθοριστεί λιγότερο από τα δικά της έργα και περισσότερο από την απουσία της στη δημόσια ζωή. Κατά τους πρώτους 100 ημέρες της διοίκησης, σύμφωνα με τους New York Times, η Πρώτη Κυρία πέρασε λιγότερες από 14 ημέρες στο Λευκό Οίκο.

Έχει μειώσει σημαντικά το προσωπικό της σε σύγκριση με την πρώτη θητεία, με το CNN να αναφέρει ότι «είχε μόνο πέντε μόνιμα μέλη προσωπικού έως τον Ιούλιο». Το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας που κανονικά εκτελεί η Πρώτη Κυρία ως επιμελήτρια του Λευκού Οίκου, έχει αναληφθεί από τον πρόεδρο Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να καλύπτονται τα πάντα με χρυσό.

Σύμφωνα με το CNN, το μειωμένο προσωπικό της και το Γραφείο της -που εποπτεύει τις μεγάλες εκδηλώσεις- βρίσκονται τώρα μέσα στην προεδρική κατοικία, κατανεμημένα μεταξύ του «Vermeil Room», του «South Mezzanine», της «Βιβλιοθήκης» και του «China Room», κανένα από τα οποία δεν είναι σχεδιασμένο για μακροχρόνια εργασία. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, δεν ήταν σαφές αν έχει ενσωματωθεί μόνιμος χώρος γραφείου για την Πρώτη Κυρία στα σχέδια της νέας αίθουσας χορού στην Ανατολική Πτέρυγα.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Wall Street Journal, NBC News, Associated Press