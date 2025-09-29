Τραμπ: Βίντεο από «χρυσό 24 καρατιών» στο Οβάλ Γραφείο που «τρελαίνει» τους ξένους ηγέτες – Οι επικριτές μιλούν για διακοσμητικά των… 30 δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις με τις αισθητικές επιλογές του στον Λευκό Οίκο, αυτή τη φορά επιδεικνύοντας σε βίντεο που ανάρτησε στο Truth Social τα νέα «χρυσά» διακοσμητικά στοιχεία που πρόσθεσε στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ, γνωστός για την αδυναμία του στη χλιδή και τον χρυσό, αντιμετωπίζει το κτίριο ως προσωπικό του πρότζεκτ ανακαίνισης στη δεύτερη θητεία του, έχοντας ήδη τσιμεντώσει τον Κήπο των Ρόδων, ανακατασκευάσει την κιονοστοιχία της Δυτικής Πτέρυγας και παραγγείλει μια νέα, επιβλητική αίθουσα χορού.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο Truth Social, ο Τραμπ έδειξε νέες χρυσές λεπτομέρειες για το Οβάλ Γραφείο, επιμένοντας ότι οι ξένοι ηγέτες «τρελαίνονται» όταν αντικρίζουν το αποτέλεσμα.

«Μερικά από τα υψηλότερης ποιότητας 24 καρατίων χρυσά χρησιμοποιούνται στο Οβάλ Γραφείο και την Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου», έγραψε την Κυριακή. «Ξένοι ηγέτες, και όλοι οι υπόλοιποι, “τρελαίνονται” όταν βλέπουν την ποιότητα και την ομορφιά. Το καλύτερο Οβάλ Γραφείο όλων των εποχών, από άποψη επιτυχίας και εμφάνισης!», πρόσθεσε.

Το βίντεο έδειχνε πλάνα από χρυσές διακοσμητικές μπορντούρες τοποθετημένες έτοιμες να κρεμαστούν στον Λευκό Οίκο.

Trump: Some of the highest quality 24 Karat Gold used in the Oval Office…Foreign Leaders, and everyone else, “freak out” when they see the quality and beauty.pic.twitter.com/YzkUQptwKj — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 28, 2025



Οι επικριτές ωστόσο δεν άργησαν να συγκρίνουν τη λαμπερή επίδειξη με τα ευρωπαϊκά βασιλικά ανάκτορα και με την υπερβολή που οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν θελήσει να αποφύγουν. Άλλοι χαρακτήρισαν τα χρυσά διακοσμητικά, τα μετάλλια, τα αγγελάκια, τα σουβέρ και τις μπορντούρες «κιτς» και «φθηνά».

Trump is megalomaniacal. “It’s 24-karat gold. That’s why it shines so…” – Trump decorated the Oval Office in the White House “in keeping with his status.” When will he demand that he be called the Sun King, like Louis XIV? pic.twitter.com/PyBnuLhzpt — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) September 20, 2025



Παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι πρόκειται για «ποιοτικό χρυσό 24 καρατίων», έχει κατηγορηθεί ότι μέρος της χρυσής διακόσμησης προέρχεται από αλυσίδες καταστημάτων, όπως το Home Depot, σε χαμηλές τιμές.

Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Fox News τον Μάρτιο: «Οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν ένα χρυσό χρώμα που να μοιάζει με χρυσό, και ποτέ δεν τα κατάφεραν. Δεν έχεις ποτέ μπορέσει να ταιριάξεις το χρυσό με χρυσή μπογιά».

Παρά τα λεγόμενά του, χρήστες του διαδικτύου υποστήριξαν ότι η ομάδα διακοσμητών του προσπάθησε να κάνει ακριβώς αυτό, παρουσιάζοντας υποτιθέμενες αγγελίες του Home Depot που έδειχναν μπορντούρες σχεδόν πανομοιότυπες με τις πρόσφατες «επιχρυσωμένες» προσθήκες στον Λευκό Οίκο. Τα προϊόντα αυτά κοστίζουν μεταξύ 30 και 50 δολαρίων, σύμφωνα με τον The Independent, σε πλήρη αντίθεση με την αξία του χρυσού 24 καρατίων.

Ωστόσο, η αυθεντικότητα των καταχωρήσεων στην ιστοσελίδα παραμένει ασαφής, καθώς την Κυριακή που η New York Post έκανε τον έλεγχο, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν υπήρχαν ούτε στον ιστότοπο του Home Depot ούτε σε εκείνον του κατασκευαστή.

Δεν είναι σαφές αν το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ είχε στόχο να διαψεύσει αυτές τις φήμες, αφού επανέλαβε πως τα διακοσμητικά ήταν από τον «υψηλότερης ποιότητας χρυσό 24 καρατίων».

Η αγάπη του Προέδρου των ΗΠΑ για το χρυσό είναι άλλωστε γνωστή εδώ και χρόνια: τα πολυάριθμα σπίτια του είναι γεμάτα επιχρυσώσεις, όπως και τα ιδιωτικά του αεροσκάφη, ενώ οι ξένοι ηγέτες συνηθίζουν να του χαρίζουν δώρα από χρυσό. Ακόμη και τα περίφημα αστεία ότι διαθέτει χρυσές τουαλέτες συνοδεύουν τον Τραμπ για δεκαετίες.

Με την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον το 2025, η εμμονή αυτή πήρε νέες διαστάσεις. Όπως σημείωσε η Wall Street Journal, οι πρόεδροι συνήθως φέρνουν το προσωπικό τους γούστο στον Λευκό Οίκο – ο Τραμπ έφερε τον «χρυσό άνθρωπο» που είχε διακοσμήσει το Μαρ-α-Λάγκο, ώστε να «ντύσει» με τον ίδιο τρόπο και την προεδρική κατοικία.

«Είναι το Χρυσό Γραφείο για τη Χρυσή Εποχή», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ στην εφημερίδα.

Με πληροφορίες από: New York Post, Daily Beast