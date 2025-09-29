Κακοκαιρία «REX»: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, σκηνές χάους στο αεροδρόμιο και απεγκλωβισμοί στην Ζάκυνθο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Ζάκυνθο η κακοκαιρία «Rex». Μάλιστα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113,8 χιλιοστά.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, σκηνές χάους στο αεροδρόμιο του νησιού αλλά και απεγκλωβισμοί ήταν τα κύρια προβλήματα της κακοκαιρίας.

Το απόγευμα της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου- Αλυκών μέχρι και τον Αλυκανά είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, imerazante, επιτάχθηκε όχημα και απεγκλωβίστηκαν 12 άτομα (ένα εκ των οποίων αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα) στις Αλυκές από την ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης.

⛈️ Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα έχουν δημιουργηθεί στον Αλικανά Ζακύνθου, με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων να διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία. ⚠️ Τα 130 χιλιοστά ξεπέρασε η βροχόπτωση τοπικά στην Ζάκυνθο Βίντεο: Γιώργος Γκόγκος pic.twitter.com/SEgaHGkUWX — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) September 28, 2025

Σκηνές ταλαιπωρίας και έντασης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου

Σκηνές ταλαιπωρίας και έντασης εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπου εκατοντάδες τουρίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων..

Από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, η μειωμένη ορατότητα κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των πτήσεων, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν δεκάδες δρομολόγια. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες κατήγγειλαν πως δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές ή τις αεροπορικές εταιρείες, με συνέπεια να φτάνουν κανονικά στο αεροδρόμιο, χωρίς να γνωρίζουν ότι τα σχέδιά τους είχαν ήδη ανατραπεί.

Η κατάσταση έως και αργά το βράδυ δεν είχε αλλάξει με εκατοντάδες τουρίστες να βρίσκονται έξω από το αεροδρόμιο έχοντας σχηματίσει μια μεγάλη ουρά.