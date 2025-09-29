Κακοκαιρία «REX»: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, σκηνές χάους στο αεροδρόμιο και απεγκλωβισμοί στην Ζάκυνθο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία στην Ζάκυνθο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Ζάκυνθο η κακοκαιρία «Rex». Μάλιστα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113,8 χιλιοστά.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, σκηνές χάους στο αεροδρόμιο του νησιού αλλά και απεγκλωβισμοί ήταν τα κύρια προβλήματα της κακοκαιρίας.

Το απόγευμα της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου- Αλυκών μέχρι και τον Αλυκανά είχε διακοπεί η κυκλοφορία λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, imerazante, επιτάχθηκε όχημα και απεγκλωβίστηκαν 12 άτομα (ένα εκ των οποίων αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα) στις Αλυκές από την ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης.

Σκηνές ταλαιπωρίας και έντασης στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου

Σκηνές ταλαιπωρίας και έντασης εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, όπου εκατοντάδες τουρίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων..

Από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, η μειωμένη ορατότητα κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση των πτήσεων, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν δεκάδες δρομολόγια. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες κατήγγειλαν πως δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές ή τις αεροπορικές εταιρείες, με συνέπεια να φτάνουν κανονικά στο αεροδρόμιο, χωρίς να γνωρίζουν ότι τα σχέδιά τους είχαν ήδη ανατραπεί.

Κακοκαιρία- Ζάκυνθος- αεροδρόμιο

Η κατάσταση έως και αργά το βράδυ δεν είχε αλλάξει με εκατοντάδες τουρίστες να βρίσκονται έξω από το αεροδρόμιο έχοντας σχηματίσει μια μεγάλη ουρά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η πιο υγιεινή μακαρονάδα; Τι απάντησαν τρεις ειδικοί

40χρονος που έχασε 57 κιλά χωρίς ενέσεις αδυνατίσματος μοιράζεται το πώς τα κατάφερε – «Οι γονείς μου με πίεζαν να τρώω περ...

Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές προϊόντων και στους μισθούς

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Νεκροθάφτης που αντίκρισε το πρώτο του πτώμα ως παιδί αποκαλύπτει πώς «μυρίζει» ο θάνατος

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα παιδί που κρατάει μπαλόνια σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:32 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Προ των πυλών νέο πολυήμερο «κύμα» κακοκαιρίας – Μεγάλος όγκος νερού και ψύχρα τα κύρια χαρακτηριστικά του

Ένα νέο «κύμα» κακοκαιρίας καταφτάνει στη χώρα μας από την Ιταλία και θα μας απασχολήσει από τ...
09:29 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Λάρισα: Φρικτό τροχαίο στο Μόδεστο – Νεκρός 50χρονος σε σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ

Ένα φρικτό τροχαίο συνέβη γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28/9 στην παλαιά εθνική οδό Λάρ...
09:10 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος γιατί έδειξε προφυλακτικά σε 17χρονη

Στη σύλληψη ενός 19χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 17χρονης προχώρησαν ασ...
09:02 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Καθυστερήσεις από 20 λεπτά έως και 2 ώρες

Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι καθυστερήσεις στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, στο αερ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης