e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από σήμερα μέχρι τις 3 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ από σήμερα μέχρι τις 3 Οκτωβρίου

Το χρηματικό ποσό του 1.192.935.624,96 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 781.591 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.106.702.624,96 ευρώ σε 1.683.164 δικαιούχους για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025,
  • στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου 2025 του ν. 4778/2021,
  • στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών,
  • στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
  • στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας του Jon Lindstrom μαζί Real taste & style

Τι μπορεί να συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν έχετε συνεχόμενες συσκέψεις στη δουλειά

Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές προϊόντων και στους μισθούς

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα παιδί που κρατάει μπαλόνια σε 14 δευτερόλεπτα

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας
περισσότερα
07:10 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

«Πονοκέφαλος» η ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές προϊόντων και τους μισθούς – Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

09:21 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Τα μηνύματα του νέου προϋπολογισμού – Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη

Ισχυρή ανάπτυξη σε επίπεδα πάνω από 2% και πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% θα προβλέπει το προσχέδιο...
09:03 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να πληρωθούν οι αγρότες – Τα προβλήματα και το χρονοδιάγραμμα

Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ε...
07:43 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Πότε έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια»

Θέμα ημερών είναι να αποστείλει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης