Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025: Λέοντες, να είστε έτοιμοι να προχωρήσετε μπροστά με αυτοπεποίθηση

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (29/09/2025)

Κριός

Κριέ, μπορείς να αρχίσεις να μειώνεις ταχύτητα στην καθημερινότητα. Οι επείγουσες εργασίες και η φιλοδοξία σου δεν έχουν εξαφανιστεί αλλά τουλάχιστον το πρόγραμμα σας έχει κάπως χαλαρώσει.

Μπορεί τώρα να μην είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κάθε ιδέα σας ή να κυνηγήσετε κάθε παρόρμηση ταυτόχρονα. Δεν πειράζει. Υπάρχει κάτι ξεχωριστό που σας περιμένει όταν αφήνετε το μυαλό και το σώμα σας να χαλαρώσουν και να συμβαδίσουν με τα σχέδιά σας.

Ταύρος

Ταύρε, μια ανατροπή στα καθημερινά σου σχέδια φέρνει αναστάτωση. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι μια σπίθα. Ερμηνεύστε το ως σημάδι ότι το σύμπαν σας οδηγεί προς μία νέα κατεύθυνση. Αφεθείτε σε αυτή την ενέργεια αντί να αντισταθείτε.

Κάντε μασάζ, τεντώστε το σώμα σας και αφήστε την περιέργειά σας να σας καθοδηγήσει. Αυτό που τώρα σας φαίνεται ότι σας αποσταθεροποιεί μπορεί να γίνει η αφετηρία για νέες δυνατότητες.

Δίδυμος

Δίδυμοι, συντονιστείτε με το σώμα σας στις 29 Σεπτεμβρίου. Το μυαλό σας τρέχει και δημιουργεί αφηγήματα χωρίς τέλος. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να επιβραδύνετε και να ακούσετε τι λέει πραγματικά το σώμα σας.

Κινηθείτε, τεντωθείτε, αναπνεύστε και νιώστε. Την Δευτέρα, πράγματα όπως να κάνετε πιλάτες, να πιείτε έναν πράσινο χυμό, να κάνετε έναν μεγάλο περίπατο ή ακόμα και ένα μπάνιο μπορούν να καταπραΰνουν τα νεύρα. Μην αγνοείτε τα μηνύματα που σας ψιθυρίζει το σώμα σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, η δημιουργική σου διαδικασία θα περάσει αλλαγές. Αν κρυβόσασταν πίσω από φόρμουλες, προσδοκίες ή τη σκιά των επαίνων των άλλων, τώρα είναι η ώρα να αποκαλυφθείτε.

Ο κόσμος δεν έχει κανένα σχέδιο για αυτό που κουβαλάτε μέσα σας, και αυτό είναι το πλεονέκτημά σας. Στις 29 Σεπτεμβρίου, το έργο σας θα μιλήσει από μόνο του, επειδή είναι ανεπανάληπτο.

Λέων

Λέων, να είσαι σε ετοιμότητα γιατί όταν έρθει το κάλεσμα για περιπέτεια ο δισταγμός είναι μια πολυτέλεια που δεν μπορείς να αντέξεις.

Οι νέες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και φευγαλέες. Η στιγμή που θα κληθείτε να δράσετε ίσως φτάσει γρήγορα και απρόοπτα. Μπορεί να φτάσει ένα μήνυμα με μια πρόσκληση της τελευταίας στιγμής ή να έχετε μια τυχαία συνάντηση στο δρόμο για τη δουλειά σας. Να είστε έτοιμοι να προχωρήσετε μπροστά με αυτοπεποίθηση.

Παρθένος

Παρθένε, πώς θα ήθελες να σε βλέπουν οι άλλοι; Τα εργαλεία είναι στη διάθεσή σας για να επαναπροσδιορίσετε τον εαυτό σας από έξω προς τα μέσα.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, αναζητήστε περιβάλλοντα που διευρύνουν την οπτική σας. Για παράδειγμα, χώροι που μοιάζουν να είναι γεμάτοι με δημιουργικά μυαλά ή δωμάτια που σας κάνουν να αισθάνεστε ορατοί και ικανοί μπορεί να σας βοηθήσουν να δείτε τον εαυτό σας από την οπτική γωνία των άλλων.

Ζυγός

Ζυγέ, αν το δράμα σας καλεί στις 29 Σεπτεμβρίου, θεωρήστε αυτόν τον γκρεμό ως το σημείο που καλείστε να πηδήξετε στο άγνωστο. Το οικείο δεν περιέχει πλέον τα καύσιμα που χρειάζονται οι επιθυμίες σας για να πραγματοποιηθούν.

Κάντε μια λίστα: τι θέλετε, γιατί το θέλετε και πώς ταιριάζει στο μέλλον σας; Εμπιστευτείτε τα ένστικτα σας όταν κάτι σας κάνει να αισθάνεστε ζωντανοί.

Σκορπιός

Σκορπιέ, η διαίσθησή σου είναι έντονη την Δευτέρα. Είστε γνωστοί για τη μυστηριώδη ικανότητά σας να διαισθάνεστε τα πράγματα προτού συμβούν, αλλά μερικές φορές βάζετε στην άκρη το ένστικτο σας για να κάνετε τους άλλους να νιώθουν άνετα.

Αλλά στις 29 Σεπτεμβρίου, η ηρωική πλευρά σας, σας περιμένει. Αυτό δεν θα έρθει στις σκιές που έχετε συνηθίσει, αλλά στην πράξη της πλήρους διεκδίκησης αυτού που είστε. Μπείτε σε αυτή την ηρωική διάσταση, ακόμα κι αν αυτό κλονίζει τα θεμέλια ή τρομάζει το δειλό κομμάτι του εαυτού σας. Η δύναμη και ο μετασχηματισμός ζητούν πάντα θάρρος.

Τοξότης

Τοξότη, κάθε φορά που αναπτύσσεσαι έρχεται και η απαίτηση να ξεκαθαρίσεις τα θεμέλιά σου. Θα πάρετε τους καρπούς των κόπων σας αλλά προς το παρόν είναι ιδιωτικοί.

Απολαύστε τα αποτελέσματα, παρατηρήστε τα και ενσωματώστε τα στην πρακτική σας. Αυτή είναι η στιγμή στα παρασκήνια, η προετοιμασία πριν από το χειροκρότημα.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, μερικές φορές, τα τέρατα στο μυαλό σου μπορεί να χάσουν την δύναμη τους εάν τα ονομάσεις. Η ανάπτυξη αρχίζει με την αναγνώριση των προβλημάτων. Κάθε ελάττωμα που αναγνωρίζετε είναι ένα σκαλοπάτι προς την βελτίωση.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, στέκεστε μπροστά σε έναν καθρέφτη που δείχνει ό,τι χρειάζεται επιδιόρθωση αλλά και ό,τι σας προσφέρει χαρά στην δουλειά και τις σχέσεις σας.

Υδροχόος

Υδροχόε, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε μια κοινωνικά ατρόμητη πράξη; Αποκαλύπτοντας απλώς το αντισυμβατικό σας ήθος, προκαλείτε τους άλλους να κοιτάξουν μέσα τους, να αναμετρηθούν με την ειλικρίνεια τους και να αντιμετωπίσουν την ζώνη άνεσης τους.

Η αστρολογική ενέργεια στις 29 Σεπτεμβρίου ανταμείβει την προθυμία να αναλάβετε μικρά ρίσκα. Η λάμψη της αλήθειας σε μια συζήτηση μπορεί να ανοίξει έναν εντελώς νέο κόσμο αποκαλύψεων για τον εαυτό σας.

Ιχθύες

Ιχθύες, η γοητεία, η αυτοπεποίθηση και η ζεστασιά μπορούν να αλλάξουν την ατμόσφαιρα. Φιλοξενήστε φίλους, στρώστε το τραπέζι σας με προσοχή και αφήστε τον εαυτό σας να απολαύσει την ουσιαστική συνάντηση.

Αυτός είναι ένας τρόπος να ευθυγραμμίσετε το περιβάλλον σας με τις επιθυμίες σας και να βιώσετε τη χαρά χωρίς ενοχές. Αυτή είναι η πρόσκλησή σας να διεκδικήσετε την ευχαρίστηση ως κάτι χειροπιαστό.