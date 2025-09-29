Βασίλης Μπισμπίκης: Στον εισαγγελέα σήμερα μετά το τροχαίο και τις ζημιές σε 10 οχήματα στη Φιλοθέη – «Νόμιζα ότι έγινε σεισμός»

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Στη συνέχεια ο 48χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το δικό του αγροτικό όχημα σε απόσταση 400 μέτρων. Την ίδια ημέρα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς έγιναν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ.

Την Κυριακή ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη.

«Κατά τις 2 τα ξημερώματα άκουσα τράνταγμα ενώ βρισκόμουν στο δωμάτιο μου και νόμιζα ότι έγινε σεισμός», δήλωσε κάτοικος της Φιλοθέης.

O ηθοποιός ανέφερε, σύμφωνα με το ERTNews ότι λίγες ώρες νωρίτερα βρισκόταν στο υπαίθριο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση όπου έγινε και η άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες, η οποία δεν συνδέεται με το συμβάν στη Φιλοθέη. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγούσε τα ξημερώματα του Σαββάτου υπό την επήρεια αλκοόλ είναι υπό διερεύνηση.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.

Δείτε φωτογραφίες από τα φθορές στα αυτοκίνητα:

«Είναι μεγάλες ζημιές» λένε οι οδηγοί των οχημάτων που κατέθεσαν στην Τροχαία

Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές κλήθηκαν για κατάθεση στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής .

«Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Το πράγμα θα πάρει μια φυσιολογική εξέλιξη. Μας χτύπησαν. Κατεβήκαμε το πρωί και το είδαμε. Ήρθε η αστυνομία και μας ειδοποίησαν να έρθουμε για κατάθεση. Ήρθαμε, δώσαμε τις καταθέσεις μας όλοι. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ζημιές μας. Πρέπει να γίνει εκτίμηση. Είναι μεγάλες ζημιές» ανέφερε ένας οδηγός, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε στην αστυνομία. Σηκωθήκαμε το πρωί και τα είδαμε. Μας πήρε η Τροχαία Κηφισιάς να έρθουμε για κατάθεση, ότι βρέθηκε ο οδηγός. Ούτε ξέραμε ποιος είναι», ανέφερε μία άλλη γυναίκα.

«Είναι μεγάλη ζημιά και στα αυτοκίνητα, στον μαντρότοιχο, στα κάγκελα. Μεγάλη είναι η ζημιά», είπε άλλη κάτοικος της Φιλοθέης.