Βασίλης Μπισμπίκης: Στον εισαγγελέα σήμερα μετά το τροχαίο και τις ζημιές σε 10 οχήματα στη Φιλοθέη – «Νόμιζα ότι έγινε σεισμός»

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

μπισμπίκης φιλοθέη τροχαιο

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09), φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και σε μάντρα, επί της οδού Δοϊράνης στη Φιλοθέη, με το όχημά του.

Στη συνέχεια ο 48χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το δικό του αγροτικό όχημα σε απόσταση 400 μέτρων. Την ίδια ημέρα εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς έγιναν καταγγελίες από τους ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ.

Την Κυριακή ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Τροχαία Κηφισιάς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις ενώ παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το θηριώδες όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του και συνελήφθη.

«Κατά τις 2 τα ξημερώματα άκουσα τράνταγμα ενώ βρισκόμουν στο δωμάτιο μου και νόμιζα ότι έγινε σεισμός», δήλωσε κάτοικος της Φιλοθέης.

O ηθοποιός ανέφερε, σύμφωνα με το ERTNews ότι λίγες ώρες νωρίτερα βρισκόταν στο υπαίθριο κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση όπου έγινε και η άγρια συμπλοκή με τρεις τραυματίες, η οποία δεν συνδέεται με το συμβάν στη Φιλοθέη. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγούσε τα ξημερώματα του Σαββάτου υπό την επήρεια αλκοόλ είναι υπό διερεύνηση.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμα πιο αυστηρές ποινές.

Δείτε φωτογραφίες από τα φθορές στα αυτοκίνητα:

Βασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορέςΒασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορέςΒασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορέςΒασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορέςΒασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορέςΒασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορέςΒασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορέςΒασίλης Μπισμπίκης, αυτοκίνητα, φθορές

«Είναι μεγάλες ζημιές» λένε οι οδηγοί των οχημάτων που κατέθεσαν στην Τροχαία

Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που υπέστησαν ζημιές κλήθηκαν για κατάθεση στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής .

«Περιμένουμε τις εξελίξεις. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Το πράγμα θα πάρει μια φυσιολογική εξέλιξη. Μας χτύπησαν. Κατεβήκαμε το πρωί και το είδαμε. Ήρθε η αστυνομία και μας ειδοποίησαν να έρθουμε για κατάθεση. Ήρθαμε, δώσαμε τις καταθέσεις μας όλοι. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ζημιές μας. Πρέπει να γίνει εκτίμηση. Είναι μεγάλες ζημιές» ανέφερε ένας οδηγός, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε στην αστυνομία. Σηκωθήκαμε το πρωί και τα είδαμε. Μας πήρε η Τροχαία Κηφισιάς να έρθουμε για κατάθεση, ότι βρέθηκε ο οδηγός. Ούτε ξέραμε ποιος είναι», ανέφερε μία άλλη γυναίκα.

«Είναι μεγάλη ζημιά και στα αυτοκίνητα, στον μαντρότοιχο, στα κάγκελα. Μεγάλη είναι η ζημιά», είπε άλλη κάτοικος της Φιλοθέης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας του Jon Lindstrom μαζί Real taste & style

Τι μπορεί να συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν έχετε συνεχόμενες συσκέψεις στη δουλειά

Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές προϊόντων και στους μισθούς

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα παιδί που κρατάει μπαλόνια σε 14 δευτερόλεπτα

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας
περισσότερα
08:13 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «REX»: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, σκηνές χάους στο αεροδρόμιο και απεγκλωβισμοί στην Ζάκυνθο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Ζάκυνθο η κακοκαιρία «Rex». Μάλιστα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτ...
07:31 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Με καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες αρχίζει η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα

Με βροχές αρχίζει η εβδομάδα, καθώς σήμερα (29/9), ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ θα είναι άστατο...
07:08 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Κυ...
06:43 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (29/9) στην Αθήνα και σε άλλες 12 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης