Συνελήφθη ο Βασίλης Μπισμπίκης – Προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε το σημείο

Στην σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη προχώρησαν οι αρχές. Ο ηθοποιός αναζητείτο καθώς προκάλεσε με το όχημά του φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, προκάλεσε φθορές σε τουλάχιστον 10 σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης και στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο. Μετά το περιστατικό, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων προχώρησαν σε καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα ο Βασίλης Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άνδρες της ΕΛΑΣ μετέβησαν στο σπίτι του ηθοποιού, στο θέατρο όπου εργάζεται καθώς και σε οικίες συγγενών του, ωστόσο δεν τον εντόπισαν.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής (28/9) στην Τροχαία Κηφισιάς για να δώσει εξηγήσεις. Τελικά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν καθώς σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Ο ηθοποιός αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.