Παρουσιάστηκε στην Τροχαία ο Βασίλης Μπισμπίκης – Τον αναζητούσαν οι Αρχές για φθορές σε οχήματα στη Φιλοθέη

Στην Τροχαία Κηφισιάς παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος αναζητείτο καθώς φέρεται με το όχημά του να προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη το βράδυ της Παρασκευής (26/9) .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να προσέκρουσε σε παρκαρισμένα οχήματα. Μετά το περιστατικό έγιναν καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα ο Βασίλης Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στην Τροχαία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.