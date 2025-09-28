Παρουσιάστηκε στην Τροχαία ο Βασίλης Μπισμπίκης – Τον αναζητούσαν οι Αρχές για φθορές σε οχήματα στη Φιλοθέη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Σασμός Μπισμπίκης

Στην Τροχαία Κηφισιάς παρουσιάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος αναζητείτο καθώς φέρεται με το όχημά του να προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη το βράδυ της Παρασκευής (26/9) .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηθοποιός, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να προσέκρουσε σε παρκαρισμένα οχήματα. Μετά το περιστατικό έγιναν καταγγελίες στην ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα ο Βασίλης Μπισμπίκης να αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο ηθοποιός παρουσιάστηκε στην Τροχαία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

 

