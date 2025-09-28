Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος – «Θα φτάσω μέχρι τέλους» λέει για την απεργία πείνας – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι

Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους δηλώνει ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 14η μέρα την απεργία πείνας, απαιτώντας την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, όχι μόνο για ταυτοποίηση αλλά και για τοξικολογικές εξετάσεις. Συγκεντρώσεις συμπαράστασης βρίσκονται σε εξέλιξη στο Σύνταγμα αλλά και σε άλλες πόλεις.

Τέμπη: Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι μετά την έγκριση του αιτήματος για εκταφή του γιου του – Δεν δόθηκε άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις

Αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα του για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, δεν θα σταματήσει, όπως λέει. «Η αγάπη του κόσμου από τη πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και συνεχίζω τον αγώνα μου δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους» δήλωσε ο κ. Ρούτσι.

Σύμφωνα με την παραγγελία της εισαγγελέως της Λάρισας η εκταφή του 22χρονου Ντενις θα πρέπει να γίνει άμεσα με σκοπό την ταυτοποίηση του. Η απόφαση αυτή όμως δεν ικανοποιεί τον πατέρα του 22χρονου, αλλά ούτε και τους συγγενείς που έχουν καταθέσει αντίστοιχα αίτημα.

Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω – Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα

Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη  συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, με εκατοντάδες άτομα να έχουν μαζευτεί από νωρίς στο Σύνταγμα, με βασικό σύνθημα: «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

Σημειώνεται πως η Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή, μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση.

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας μετά την άδεια εκταφής μόνο για DNA – «Μας κοροϊδεύουν»

Θεσσαλονίκη

Παρά τη βροχή, πλήθος πολιτών, ανάμεσά τους και συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, συγκεντρώθηκαν στο «Δέντρο της Μνήμης», στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη.

19:48 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

