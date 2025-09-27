Τέμπη: Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι μετά την έγκριση του αιτήματος για εκταφή του γιου του – Δεν δόθηκε άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις

Συνεχίζει την απεργία πείνας, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ωστόσο αυτό δεν ικανοποιεί τον Πάνο Ρούτσι, καθώς η άδεια εκταφής αφορά μόνο την ταυτοποίηση του DNA, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του ζητούν να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός θανάτου του γιου του.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και 12 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί απεργίας πείνας στο Σύνταγμα. Την Παρασκευή, μετέβη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστωθεί εάν η απεργία πείνας έχει επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Η εισαγγελική παραγγελία για την εκταφή

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής, με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του απεργού πείνας, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την πραγματοποίηση εξέτασης DNA στη σoρό του Ντένις Ρούτσι. Αιτήματα εκταφής των σορών των παιδιών τους που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, έχουν καταθέσει, επίσης, ο Παύλος Ασλανίδης για τον γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, για την κόρη της Μάρθη, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Μηνυτήρια αναφορά προς τον Πρόεδρο Εφετών Λάρισας κατέθεσε και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης με αίτημα την διενέργεια εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της συζύγου του, Βασιλικής Χλώρου.

Η νέα ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, με αφορμή δημοσιεύματα, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι

Μιλώντας στο OPEN, o Πάνος Ρούτσι, ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να γίνει μόνο η ταυτοποίηση της σορού, αλλά ζητεί να πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να γίνει γνωστός ο μηχανισμός θανάτου του 22χρονου γιου του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Πάνος Ρούτσι γνωστοποίησε την απόφασή του να συνεχίζει την απεργία πείνας που ξεκίνησε πριν από 12 ημέρες. «Δεν δέχομαι τίποτα από όλα αυτά. Συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν. Είμαι εδώ και θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι τέλους» τόνισε

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω – Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Πάνος Ρούτσι.

«Δεν θα τυλίξετε σε μια κόλλα χαρτί τα θύματα του Εγκλήματος των Τεμπών και τις Οικογένειές τους. Ζητάμε να διαταχθεί πλήρης διερεύνηση, χωρίς άλλα παιχνίδια» τόνισε η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Γιατί δεν δόθηκε άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του

Η διαδικασία της εκταφής για ταυτοποίηση δεν επηρεάζει την βασική δικογραφία για τα Τέμπη, γιατί δεν έχει να κάνει με τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η Δικαιοσύνη κρίνει ότι παρόλο που έγινε διπλός έλεγχος για την ταυτοποίηση DNA, αν έχουν αμφιβολία οι συγγενείς μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία και τώρα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι για την Δικαιοσύνη έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα για την αιτία θανάτου, με τρεις πραγματογνωμοσύνες και με βιντεοληπτικό υλικό από την εμπορική αμαξοστοιχία. Αν η Δικαιοσύνη δεχθεί να γίνουν εκ νέου τοξικολογικές εξετάσεις, τότε θα πρέπει να γυρίσει η δικογραφία πίσω στην ανάκριση, οπότε δεν θα ξεκινήσει άμεσα η δίκη.

Σημειώνεται ότι στην δίκη οι συγγενείς μπορούν να καταθέσουν οποιοδήποτε αίτημα, είτε το είχαν καταθέσει στην ανάκριση και απερρίφθη είτε δεν το είχαν καταθέσει καθόλου.

Σωκράτης Φάμελλος: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ζητά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Είναι καθήκον της Πολιτείας, της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή του γιου του, Ντένις, και για πλήρη ιατροδικαστική έρευνα. Από την πρώτη ημέρα που τον επισκέφθηκα, ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμπαρίσταται πλήρως στον αγώνα του για την Αλήθεια. Κανείς δεν έχει να φοβηθεί την Αλήθεια. Η κοινωνία το απαιτεί. Και αντιστέκεται στη συσκότιση Μητσοτάκη».

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου

Τη στήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι και το αίτημά του για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιού του, εξέφρασαν Φοίβος Δεληβοριάς και Νατάσα Μποφίλιου.

«Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε, όπως και τόσος άλλος κόσμος. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω ότι αυτό που συνέβη, που δόθηκε η εντολή για την εκταφή, δεν είναι αρκετό για τον Πάνο Ρούτσι και τα αιτήματά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις, για να μπορέσει όλο αυτό να μπει στη δικογραφία και να γίνει σωστά η δίκη. Να μάθουν οι άνθρωποι, να απαντηθεί το ερώτημά τους που είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλη την κοινωνία, όλους εμάς» δήλωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

«Να δώσουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη, και να τους υποσχεθούμε ότι κανένας δεν θα βρει οξυγόνο μέχρι να απαντηθούν τα ερωτήματά τους και μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είμαστε εδώ, θα είμαστε για όσο χρειαστεί και θα δίνουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς και όλη η κοινωνία» ανέφερε η Νατάσα Μποφίλιου.