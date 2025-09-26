Πρώτη τριμερής συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Συρίας στη Νέα Υόρκη

Η πρώτη τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Κωνσταντίνος Κόμπος και ο μεταβατικός υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ Σαϊμπανί.

Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, οι τρεις υπουργοί συζήτησαν για την «ενίσχυση των καλών γειτονικών σχέσεων και της περιφερειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την ανάπτυξη κοινών δράσεων που θα ωφελήσουν τις χώρες.

Οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να προχωρήσουν σε στενότερη συνεργασία στην οικονομία και στις επενδύσεις, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία του συντονισμού στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών. Υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Ο κ. Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Παράλληλα, σημείωσε πως απαιτείται μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα εκπροσωπεί όλες τις κοινότητες της χώρας, «συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών».