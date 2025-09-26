Ολυμπιακός – Καρδίτσα 89-56: Με επίδειξη δύναμης οι «ερυθρόλευκοι» στον τελικό του Super Cup

Στον τέταρτο διαδοχικό τελικό Super Cup της Ιστορίας του προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, ξεπερνώντας με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Καρδίτσας, 89-56, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου.

Αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» αύριο, Σάββατο (27/9, 20:00) με στόχο την κατάκτηση ενός 4ου σερί και στο σύνολο τροπαίου Super Cup, ο Προμηθέας Πατρών που νωρίτερα την Παρασκευή (26/9) απέκλεισε την ΑΕΚ με 84-70.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, την ώρα που και ο εντυπωσιακός Ντόντα Χολ με πολλά θεαματικά καρφώματα είχε επίσης 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο Σέιμπεν Λι πέτυχε 15 πόντους, 14 ο Άλεκ Πίτερς με 4/8 τρίποντα, την ώρα που Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 6 ασίστ και 5 ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσφερε 11 πόντους ευστοχώντας σε 3 τρίποντα στην 1η περίοδο.

Διαχείριση χρόνου έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Μιλουτίνοφ ν’ αγωνίζεται μόνο 10 λεπτά, ενώ μικρό χρόνο συμμετοχής είχαν και οι Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Από την Καρδίτσα 10 πόντους πέτυχε ο Λεωνίδας Κασελάκης.

Ο Γιώργος Πρίντεζης μετέβη στη Ρόδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού και κάθισε δίπλα στον Γιώργο Αγγελόπουλο και τον αντιπρόεδρο της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ Γιώργο Σκινδήλια στα VIP καθίσματα. Στο «σμαραγδένιο» νησί δεν ταξίδεψε ο έτερος διοικητικός ηγέτης της ομάδας του Πειραιά, Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Τόσο τον ημιτελικό Ολυμπιακός-Καρδίτσα, όσον και τον πρώτο χρονικά, ΑΕΚ-Προμηθέας Πατρών, παρακολούθησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Στα VIP βρέθηκε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε ο αγώνας, μετά από αίτημα του Ολυμπιακού, για να κάνουν καλύτερο ζέσταμα οι παίκτες.

Εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο τραυματίας Κίναν Έβανς για τους Πειραιώτες.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-26, 65-38, 89-56

Με τους Ουόκαπ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ η Καρδίτσα είχε στην αρχική πεντάδα τους Ουίγκινς, Μπράντον Τζέφερσον, Έλις, Κασελάκη και Ντέιμιεν Τζέφερσον. Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ… οδηγούς ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 14-7. Ο Ντόρσεϊ είχε 3/3 τρίποντα στο 1ο δεκάλεπτο, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ 9 πόντους πέτυχε και ο Σάσα Βεζένκοφ, την ώρα που που ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πρόσθεσε 6. Η άμυνα της ομάδας του Πειραιά, όμως δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Μπράντον Τζέφερσον ευστόχησε σε 2 τρίποντα, ενώ έξω από τα 6.75 ο Δίπλαρος μείωσε σε 28-20 στην εκπνοή της 1ης περιόδου.

Ουόρντ και Χολ έδωσαν προβάδισμα 12 πόντων (32-20) στις αρχές του 2ου δεκαλέπτου στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός θα αποφάσιζε να δείξει τι μπορεί να κάνει στην άμυνα… για το επιμέρους σκορ 19-5 μέχρι το ημίχρονο! Παπανικολάου και Ουόκαπ με 5 ασίστ έκαστος δημιουργούσαν για τους συμπαίκτες τους, με κύριο αποδέκτη της μπάλας τον Ντόντα Χολ! Ο Αμερικανός κάρφωνε ξανά και ξανά μετά από άψογες συνεργασίες και alley oop και έκανε εντυπωσιακά κοψίματα στους ψηλούς της Καρδίτσας προσφέροντας υψηλό θέαμα στο φίλαθλο κοινό της Ρόδου. Σε συνδυασμό με το σκοράρισμα που πρόσφερε ο Σέιμπεν Λι, η ολοκλήρωση του πρώτου μέρους θα έβρισκε τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού στην μέγιστη τιμή της έως τότε, στους +22 πόντους (47-25) δηλαδή. Με 17/19 δίποντα και 17 ασίστ, η υπεροχή της ομάδας του Πειραιά δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί.

Με τον Κώστα Αντετοκούνμπο αντί του Νίκολα Μιλουτίνοφ μπήκε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο. Ο νέος σέντερ των Πειραιωτών έμεινε για 9:60’’ στο παρκέ προσφέροντας 3 κοψίματα. Ο Λεωνίδας Κασελάκης ευστόχησε σε τρίποντο (47-28), αλλά ο ίδιος υπέπεσε σε φάουλ στον Ουόκαπ σε προσπάθεια του Αμερικανού για τρεις (50-28). Ο Βεζένκοφ αποφάσισε να δείξει λίγο από το προσωπικό ταλέντο του και με διαδοχικούς πόντους διαμόρφωσε το 59-32. Η Καρδίτσα είχε πετάξει… λευκή πετσέτα, μη μπορώντας ν’ ακολουθήσει τον ρυθμό του σαφώς ανώτερου αντιπάλου, για το 65-38 στο 30ό λεπτό.

Ο Μπαρτζώκας έριξε τον Λαρεντζάκη στο παρκέ με την έναρξη της 4ης και τελευταίας περιόδου. Ο Χολ σημείωσε τους 6 πρώτους πόντους του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο (71-42) και μετά από σερί 5-0 της Καρδίτσας (71-47) ο Λι έκανε το 73-47. Ο Πίτερς με τρίποντο έδωσε προβάδισμα 27 πόντων στους Πειραιώτες (76-49) και πλέον ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για το φινάλε του αγώνα που θα ήταν δεδομένα… ερυθρόλευκο ( ).

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαρινάκης, Τσαντάλη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Βεζένκοφ 16 (1), Ντόρσεϊ 11 (3), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 2, Ουόρντ 2, Λαρεντζάκης, Λι 15, Παπανικολάου 2, Πίτερς 14 (4), Αντετοκούνμπο Κ., Χολ 16

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 2, Τζέφερσον Μπράντον 6 (2), Έλις 7, Κασελάκης 10 (2), Τζέφερσον Ντέιμιεν 4, Χόρχλερ 4, Λιάπης 3 (1), Δίπλαρος 8 (2), Καμπερίδης 4, Μάντσεν 8

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ