Ολυμπιακός – Καρδίτσα 89-56: Με επίδειξη δύναμης οι «ερυθρόλευκοι» στον τελικό του Super Cup

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Στον τέταρτο διαδοχικό τελικό Super Cup της Ιστορίας του προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, ξεπερνώντας με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Καρδίτσας, 89-56, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου.

ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup οι Πατρινοί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» αύριο, Σάββατο (27/9, 20:00) με στόχο την κατάκτηση ενός 4ου σερί και στο σύνολο τροπαίου Super Cup, ο Προμηθέας Πατρών που νωρίτερα την Παρασκευή (26/9) απέκλεισε την ΑΕΚ με 84-70.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, την ώρα που και ο εντυπωσιακός Ντόντα Χολ με πολλά θεαματικά καρφώματα είχε επίσης 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο Σέιμπεν Λι πέτυχε 15 πόντους, 14 ο Άλεκ Πίτερς με 4/8 τρίποντα, την ώρα που Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 6 ασίστ και 5 ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσφερε 11 πόντους ευστοχώντας σε 3 τρίποντα στην 1η περίοδο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Διαχείριση χρόνου έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Μιλουτίνοφ ν’ αγωνίζεται μόνο 10 λεπτά, ενώ μικρό χρόνο συμμετοχής είχαν και οι Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Από την Καρδίτσα 10 πόντους πέτυχε ο Λεωνίδας Κασελάκης.

Ο Γιώργος Πρίντεζης μετέβη στη Ρόδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού και κάθισε δίπλα στον Γιώργο Αγγελόπουλο και τον αντιπρόεδρο της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ Γιώργο Σκινδήλια στα VIP καθίσματα. Στο «σμαραγδένιο» νησί δεν ταξίδεψε ο έτερος διοικητικός ηγέτης της ομάδας του Πειραιά, Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Τόσο τον ημιτελικό Ολυμπιακός-Καρδίτσα, όσον και τον πρώτο χρονικά, ΑΕΚ-Προμηθέας Πατρών, παρακολούθησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Στα VIP βρέθηκε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε ο αγώνας, μετά από αίτημα του Ολυμπιακού, για να κάνουν καλύτερο ζέσταμα οι παίκτες.

Εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο τραυματίας Κίναν Έβανς για τους Πειραιώτες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-26, 65-38, 89-56

Με τους Ουόκαπ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ η Καρδίτσα είχε στην αρχική πεντάδα τους Ουίγκινς, Μπράντον Τζέφερσον, Έλις, Κασελάκη και Ντέιμιεν Τζέφερσον. Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ… οδηγούς ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 14-7. Ο Ντόρσεϊ είχε 3/3 τρίποντα στο 1ο δεκάλεπτο, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ 9 πόντους πέτυχε και ο Σάσα Βεζένκοφ, την ώρα που που ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πρόσθεσε 6. Η άμυνα της ομάδας του Πειραιά, όμως δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Μπράντον Τζέφερσον ευστόχησε σε 2 τρίποντα, ενώ έξω από τα 6.75 ο Δίπλαρος μείωσε σε 28-20 στην εκπνοή της 1ης περιόδου.

Ουόρντ και Χολ έδωσαν προβάδισμα 12 πόντων (32-20) στις αρχές του 2ου δεκαλέπτου στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός θα αποφάσιζε να δείξει τι μπορεί να κάνει στην άμυνα… για το επιμέρους σκορ 19-5 μέχρι το ημίχρονο! Παπανικολάου και Ουόκαπ με 5 ασίστ έκαστος δημιουργούσαν για τους συμπαίκτες τους, με κύριο αποδέκτη της μπάλας τον Ντόντα Χολ! Ο Αμερικανός κάρφωνε ξανά και ξανά μετά από άψογες συνεργασίες και alley oop και έκανε εντυπωσιακά κοψίματα στους ψηλούς της Καρδίτσας προσφέροντας υψηλό θέαμα στο φίλαθλο κοινό της Ρόδου. Σε συνδυασμό με το σκοράρισμα που πρόσφερε ο Σέιμπεν Λι, η ολοκλήρωση του πρώτου μέρους θα έβρισκε τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού στην μέγιστη τιμή της έως τότε, στους +22 πόντους (47-25) δηλαδή. Με 17/19 δίποντα και 17 ασίστ, η υπεροχή της ομάδας του Πειραιά δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Με τον Κώστα Αντετοκούνμπο αντί του Νίκολα Μιλουτίνοφ μπήκε ο Ολυμπιακός στην 3η περίοδο. Ο νέος σέντερ των Πειραιωτών έμεινε για 9:60’’ στο παρκέ προσφέροντας 3 κοψίματα. Ο Λεωνίδας Κασελάκης ευστόχησε σε τρίποντο (47-28), αλλά ο ίδιος υπέπεσε σε φάουλ στον Ουόκαπ σε προσπάθεια του Αμερικανού για τρεις (50-28). Ο Βεζένκοφ αποφάσισε να δείξει λίγο από το προσωπικό ταλέντο του και με διαδοχικούς πόντους διαμόρφωσε το 59-32. Η Καρδίτσα είχε πετάξει… λευκή πετσέτα, μη μπορώντας ν’ ακολουθήσει τον ρυθμό του σαφώς ανώτερου αντιπάλου, για το 65-38 στο 30ό λεπτό.

Ο Μπαρτζώκας έριξε τον Λαρεντζάκη στο παρκέ με την έναρξη της 4ης και τελευταίας περιόδου. Ο Χολ σημείωσε τους 6 πρώτους πόντους του Ολυμπιακού στην 4η περίοδο (71-42) και μετά από σερί 5-0 της Καρδίτσας (71-47) ο Λι έκανε το 73-47. Ο Πίτερς με τρίποντο έδωσε προβάδισμα 27 πόντων στους Πειραιώτες (76-49) και πλέον ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για το φινάλε του αγώνα που θα ήταν δεδομένα… ερυθρόλευκο ( ).

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Μαρινάκης, Τσαντάλη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Βεζένκοφ 16 (1), Ντόρσεϊ 11 (3), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 2, Ουόρντ 2, Λαρεντζάκης, Λι 15, Παπανικολάου 2, Πίτερς 14 (4), Αντετοκούνμπο Κ., Χολ 16

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 2, Τζέφερσον Μπράντον 6 (2), Έλις 7, Κασελάκης 10 (2), Τζέφερσον Ντέιμιεν 4, Χόρχλερ 4, Λιάπης 3 (1), Δίπλαρος 8 (2), Καμπερίδης 4, Μάντσεν 8

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων

ΔΥΠΑ-ΕΛΓΟ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων στην Θεσσαλ...

Κουραστήκατε από το 5G; Η Qualcomm λέει ότι το 6G θα είναι εδώ πριν το τέλος του κόσμου

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
19:39 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup οι Πατρινοί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Προμηθέας ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου χρονικά ημιτελικού για το 6ο Super Cup απέναντι ...
17:34 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρακολύμβησης: «Χάλκινος» στη Σιγκαπούρη ο Μιχαλετζάκης

Το δεύτερο μετάλλιο χάρισε στην ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρακολύμβησης στη ...
12:24 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να μεταφέρει αγώνες «σε άλλες πόλεις» για λόγους ασφαλείας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να μεταφέρει τους αγώνες του ...
11:53 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κωπηλασία: Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος – Την Κυριακή η «μεγάλη μάχη» για το μετάλλιο

Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του σκιφ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, που ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος