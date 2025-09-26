Τέμπη: Οι καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη για τον Γιώργο Σταμάτη και η απάντηση της ΝΔ

Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σταμάτη, προχώρησε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη,

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Focus FM, ο κ. Ασλανίδης κατήγγειλε ότι ο Γιώργος Σταμάτης με εντολή «από μέσα» επικοινωνούσε με συγγενείς θυμάτων και τους έταζε μεταθέσεις για τα παιδιά τους στον στρατό καθώς και διαγραφή δανείων.

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σταμάτης, πήγε στο Ρούτσι, επειδή πήρε εντολή από μέσα. Αυτός ήταν κάτι στο Μετανάστευσης. Και τον βάλανε και μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έταζε μέχρι και για τα παιδιά μας για μεταθέσεις στον στρατό. Κι αν είχαμε δάνεια, κι αν είχαμε το ένα, κι αν είχαμε το άλλο. Εγώ δεν έχω δάνεια, δεν τους χρωστάω. Το κάνανε σε πολλούς όμως, διαγράψανε δάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Ασλανίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο βουλευτής λειτουργούσε ως «μεσολαβητής» και «επειδή έκανε καλά τη δουλειά, τον έβαλαν στο Επικρατείας και βγήκε βουλευτής».

ΝΔ: «Για την αποκατάσταση της αλήθειας, η Πολιτεία από τις 10/5/23 είχε λάβει μέτρα για την στήριξη των συγγενών των θυμάτων»

“Για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις από αβάσιμους ισχυρισμούς σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Σταμάτη, τονίζουμε ότι η Πολιτεία, από τις 10 Μαρτίου 2023 είχε λάβει, δια των αρμόδιων υπουργείων, σειρά μέτρων για τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, μεταξύ των οποίων ήταν και η διαγραφή των τραπεζικών χρεών» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία επισημαίνοντας ότι “σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, διεγράφησαν οι δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες προέρχονταν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνταν ή μη”.

Η ΝΔ αναφέρεται στα όσα καταλογίζουν στον βουλευτή Γιώργο Σταμάτη, και σημείωσε ότι “ο κ. Σταμάτης, τότε ως Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, συνέβαλε καίρια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, στην παροχή κάθε στήριξης στις οικογένειες των πληγέντων”¨.

Η ΝΔ καταλήγει σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα στήριξης και αγωγής έχουν γνωστοποιηθεί από τις 10 Μαρτίου 2023, “με κοινό δελτίο Τύπου έξι υπουργείων, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών».