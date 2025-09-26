Γιώργος Καραμίχος: «Θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος» – Η αντίδραση των γονιών του στην επιθυμία του να γίνει ηθοποιός

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Καραμίχος

Ο Γιώργος Καραμίχος βρέθηκε καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Παρασκευής (26/9), και μεταξύ άλλων, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην άρνηση που είχαν οι γονείς του όταν έμαθαν όταν ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής.

Γιώργος Καραμίχος: Όσα αποκάλυψε για την είσοδό του στον «Άγιο Έρωτα»

Ο Γιώργος Καραμίχος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός όταν πήρα το πρώτο μου πτυχίο. Δηλαδή το είπα από πιο πριν αλλά δεν προχώρησε. Όταν πήρα όμως το πρώτο μου πτυχίο, τους είπα “αυτό το πτυχίο είναι για εσάς, το δικό μου θέλω είναι να γίνω ηθοποιός”. Δεν ήταν εύκολο. Τους κατανόησα, γιατί ενδεχομένως δεν το ήθελαν, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Δική μου δουλειά είναι να κατανοήσω τον εαυτό μου».

«Καταλαβαίνω από που έρχονται αλλά δεν ήταν εύκολο. Θέλω να πω πως όταν είσαι μικρός και έχεις εμπόδια, ενώ θέλεις φροντίδα και κάποιον να σε καταλάβει, να σου πει πως “είμαι στο πλευρό σου και, αν αποτύχεις, θα ‘μαι εδώ”, δεν θες έναν άνθρωπο που θα σου πει ότι… θα πεθάνεις στην ψάθα, θα γίνεις ανώμαλος και όλα αυτά», συνέχισε ο γνωστός ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Πόσω δε μάλλον η ντροπή. Το να ακούς, “α, θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος”, δεν θες να το ακούς όταν θες να γίνεις ηθοποιός. Γιατί δεν ήθελα να γίνω θεατρίνος, ηθοποιός ήθελα να γίνω. Όλα αυτά τα άκουγα πολύ δύσκολα. Στο πρώτο έτος της σχολής, ξερνούσα αίμα. Το στομάχι μου είχε τρύπες, έλκη και τέτοια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Σεπτέμβριο: Η ανακοίνωση για τις πληρωμές- Τι αναφέρει

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 22,9% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούνιο του 2025 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Έλαβε η Γη μήνυμα από ένα παράλληλο σύμπαν; – Τι πιστεύουν οι επιστήμονες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:43 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Λουίζα Βούρου για την απώλεια του πατριού της: «Ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα – Ο κόσμος έγινε φτωχότερος»

Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, τη σχέση με τον πατέρα της αλλά και την κρίση που...
17:14 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν με προσεγγίζουν γυναίκες – Είμαι λίγο παράξενος»

Ο Κώστας Φραγκολιάς μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή το...
14:27 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Έλενα Κρεμλίδου: Συνεχίζεται το θέμα με το revenge porn – Σφίγγεις το στομάχι και προχωράς

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Έλενα Κρεμλίδου. Η γνωστή Instagramer και πρώην παίκ...
12:37 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ντακότα Τζόνσον: Το διάφανο φόρεμα που έκλεψε την παράσταση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός Ντακότα Τζόνσον τιμήθηκε στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος