Γιώργος Καραμίχος: «Θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος» – Η αντίδραση των γονιών του στην επιθυμία του να γίνει ηθοποιός

Ο Γιώργος Καραμίχος βρέθηκε καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Παρασκευής (26/9), και μεταξύ άλλων, ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στην άρνηση που είχαν οι γονείς του όταν έμαθαν όταν ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής.

Ο Γιώργος Καραμίχος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είπα στους γονείς μου ότι θα γίνω ηθοποιός όταν πήρα το πρώτο μου πτυχίο. Δηλαδή το είπα από πιο πριν αλλά δεν προχώρησε. Όταν πήρα όμως το πρώτο μου πτυχίο, τους είπα “αυτό το πτυχίο είναι για εσάς, το δικό μου θέλω είναι να γίνω ηθοποιός”. Δεν ήταν εύκολο. Τους κατανόησα, γιατί ενδεχομένως δεν το ήθελαν, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Δική μου δουλειά είναι να κατανοήσω τον εαυτό μου».

«Καταλαβαίνω από που έρχονται αλλά δεν ήταν εύκολο. Θέλω να πω πως όταν είσαι μικρός και έχεις εμπόδια, ενώ θέλεις φροντίδα και κάποιον να σε καταλάβει, να σου πει πως “είμαι στο πλευρό σου και, αν αποτύχεις, θα ‘μαι εδώ”, δεν θες έναν άνθρωπο που θα σου πει ότι… θα πεθάνεις στην ψάθα, θα γίνεις ανώμαλος και όλα αυτά», συνέχισε ο γνωστός ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Πόσω δε μάλλον η ντροπή. Το να ακούς, “α, θα μας ρεζιλέψεις γιατί θα γίνεις θεατρίνος”, δεν θες να το ακούς όταν θες να γίνεις ηθοποιός. Γιατί δεν ήθελα να γίνω θεατρίνος, ηθοποιός ήθελα να γίνω. Όλα αυτά τα άκουγα πολύ δύσκολα. Στο πρώτο έτος της σχολής, ξερνούσα αίμα. Το στομάχι μου είχε τρύπες, έλκη και τέτοια».